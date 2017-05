CERMI ANDALUCÍA Y FAISEM CONDENAN LAS PALABRAS DE LOS RESPONSABLES DE UN HOTEL ALMERIENSE POR “DISCRIMINAR” A LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

Etiquetas

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (Cermi Andalucía) y la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem), junto a la Estrategia Andaluza contra el Estigma en Salud Mental '1 de cada 4', han condenado las palabras pronunciadas por los responsables de un hotel de Almería, por “discriminar” a las personas con enfermedad mental.La sala de vistas del Juzgado de lo Penal número 2 de Almería celebró el martes de la semana pasada el juicio oral contra los responsables del Hotel Cabo de Gata Plaza Suites, acusados de vetar el alojamiento a un grupo de jóvenes con síndrome de Down de la asociación Asalsido.El Ministerio Fiscal pide dos años de inhabilitación para el director de la central de reservas de la cadena hotelera y la exrecepcionista y supervisora del hotel de El Toyo, en Almería. Según la acusación, el establecimiento Cabo de Gata Plaza Suites negó habitaciones a un grupo de 14 jóvenes con síndrome de Down y dos monitores a principios de mayo de 2013. El director explicó en el juicio que el error fue "confundir enfermos mentales, concretamente de Faisem con discapacitados psíquicos", según denuncia Cermi Andalucía y Faisem en una nota de prensa. El proceso queda pendiente de la decisión del Juzgado de lo Penal, aunque la sentencia podrá recurrirse ante la Audiencia de Almería.“Entristece ver cómo los responsables del Hotel Cabo de Gata Plaza Suites, de una tacada, discriminan y vierten prejuicios e ideas falsas sobre dos colectivos de personas con discapacidad, especialmente en el caso de las personas con problemas de salud mental, a las que se tilda gratuitamente de "extrema violencia"”, lamentan ambas entidades.En su opinión, se trata de “prejuicios sin fundamento científico, ético ni profesional, que además de conculcar derechos de ciudadanía, se sitúan frontalmente en contra de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad”.“Pedimos, por todo ello, una rectificación y una disculpa razonada a los responsables de este hotel de Almería, porque entendemos que no se le puede negar el acceso a ningún recinto, en este caso un hotel, a ninguna persona por razón de su discapacidad”, señalan Cermi Andalucía y Faisem.