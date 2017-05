EL 20 ANIVERSARIO DEL FORO EUROPEO DE LA DISCAPACIDAD, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL 27 DE MAYO

Etiquetas

El 20 aniversario del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés) protagonizará el sorteo de la ONCE del sábado 27 de mayo, de manera que cinco millones y medio de cupones reconocerán y difundirán la labor de esta entidad europea.El consejero general adjunto al presidente de la ONCE y su Fundación, Alberto Durán, entregó este jueves una copia enmarcada de este cupón al presidente de EDF, Yannis Vardakastanis, acompañados por el director adjunto del Gabinete del Secretario de Estado para la Unión Europea, Miguel Bauzá i Moré, y la consejera general ejecutiva de la ONCE para el área de Relaciones Internacionales, Ana Peláez.Vardakastanis reconoció estar muy agradecido por este gesto, ya que "para el Foro Europeo de la Discapacidad es un honor recibir este cupón, puesto que la ONCE representa el mejor ejemplo de integración social de miles de personas con discapacidad que cada día trabajan por sus derechos y por tener un vida como el resto de la ciudadanía".Por su parte, Durán indicó que conmemorar el 20 aniversario del EDF y del Cermi significa "un aniversario de alianzas", puesto que "el trabajo conjunto a lo largo de los años ha sido mucho más eficaz". Asimismo, aseguró que la ONCE está convencida del "valor de esa unión y de la ilusión" y la mejor forma de expresarlo es dedicando este cupón a ensalzar la labor del Foro Europeo.FORO EUROPEO DE LA DISCAPACIDADEl Foro Europeo de la Discapacidad, que celebrará su Asamblea General en Madrid los próximos 13 y 14 de mayo, es una ONG independiente que representa los intereses de 80 millones de personas con discapacidad en Europa.Esta plataforma europea reúne a organizaciones representativas de personas con discapacidad de toda Europa y fue creada en 1997 por sus organizaciones miembros para garantizar que las decisiones a nivel europeo relativas a las personas con discapacidad sean tomadas por y con personas con discapacidad.Para preparar la Asamblea General, Vardakastanis visitó España el 16 y 17 de enero y en esta visita afirmó que se tratará de una asamblea histórica, ya que se enmarca en el 20 aniversario del EDF y estará auspiciada por la Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que en este 2017 también cumple 20 años de vida.“En Madrid vamos a renovar nuestras estrategias como movimiento en la Unión Europea para los próximos años en materia de discapacidad”, señaló el presidente del EDF durante su estancia en Madrid a principios de 2017.En su visita se reunió con el presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda, con el que abordó la evolución de legislaciones europeas de interés común para la ONCE y el EDF -como el Acta Europea de Accesibilidad, la implementación del Tratado de Marrakech o la Directiva europea de Medios Audiovisuales-, ya que comparten un compromiso para luchar juntos por la plena aplicación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y su integración en todas las políticas de la UE con el fin de conseguir cambios positivos para los 80 millones de personas con discapacidad que hay en Europa.El cupón del 27 de mayo dedicado al EDF corresponde al sorteo del Sueldazo del Fin de Semana, con el que la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, ofrece premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.Los diferentes productos de juego de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la organización. A través de ellos, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV) el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de Juegos ONCE 'www.juegosonce.es' y establecimientos colaboradores autorizados.