DOWN MADRID ASEGURA QUE CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD ES LA MEJOR POLÍTICA ACTIVA DE RSE

Etiquetas

Representantes de empresas como Informa D&B, IDental, PWC, GSD y Talent Tools participaron este miércoles en el Foro 'Ayudando a impulsar la RSE a través de medidas que fomenten la Inserción Laboral de personas con discapacidad intelectual', organizado por la Fundación Síndrome de Down de Madrid para impulsar el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad (LGD) a través de la contratación de personas con discapacidad intelectual.Los asistentes pudieron compartir experiencias y necesidades con un grupo de jóvenes con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales que están en búsqueda activa de empleo. Todos ellos coincidieron en su deseo para el 2017 de conseguir un puesto de trabajo. Para el director de Empleo de Down Madrid, Jorge González, estas personas cuentan con un alto nivel tanto de preparación como de motivación."Este es un evento de oportunidades. Aquí se juntan muchos talentos, puesto que la colaboración, la apertura de miras y la diversidad enriquecen a las empresas. Las personas con discapacidad hacen desde que nacen un sobreesfuerzo frente al resto de las personas sin discapacidad", aseguró González. Algo más de 1.300.000 personas de edades comprendidas entre los 16 y 64 años tienen certificado de discapacidad en España. Esta cifra representa el 4,4% de la población activa en edad de trabajar, aunque su tasa de actividad todavía es baja, casi 40 puntos inferior a la de la población sin discapacidad. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, se calcula que su tasa de empleo no llega al 20%, cifra que empeora en el caso de las personas con síndrome de Down, ya que en España tan solo el 5% tiene trabajo.Por su parte, la responsable de IDental, María José Lozoya, abordó el tema de la motivación a la hora de desempeñar cualquier trabajo. "Uno de los trabajadores que lleva con nosotros dos años ha visto ampliada su jornada y sueldo gracias a la predisposición. Es muy voluntarioso para ayudar a sus compañeros y esa es la actitud que le ha llevado en la actualidad a tener un contrato de tipo indefinido", dijo.La encargada de representar a Gredos San Diego Cooperativa, Teresa Palacios, ahondó en la cuestión de la confianza en el compañero. "Es imprescindible creer que el de al lado va a hacer su parte del trabajo cuando se trata de un proyecto en conjunto. También es importante saber que líderes podemos ser todos y que ser líder no significa hacer un mayor o mejor trabajo, sino conseguir que el resto del grupo saque lo mejor de sí mismos", apuntó.Por su parte, Ana García, de la empresa Informa D&B, afirmó que "es de vital importancia respetar las normas y horarios de las empresas. En un trabajo es muy importante recibir, pero igual de importante de dar y conocer esa forma de ser de la empresa".Carmen García, de PWC, resaltó el valor de comunicar y saber expresar las necesidades e inquietudes tanto a los superiores como a los compañeros. Por último, Javier Delgado, de Talent Tools, explicó que la marca personal de cada uno es "la huella que, como ser humano, nadie más tiene". "Es en nuestras virtudes donde tenemos que buscar esa huella y saber trasmitirla al resto", agregó.Por eso son tan importantes campañas de impulso al empleo como este foro que Down Madrid organizó gracias a la subvención concedida por la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Este programa tiene como objetivo sensibilizar al tejido empresarial para la contratación de personas con discapacidad intelectual y potenciar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) a través del cumplimiento de la LGD. Las empresas participantes pudieron contar sus experiencias y animar a otras organizaciones a incorporar personas con discapacidad en sus plantillas. Además, todas las empresas participantes en el foro ayudaron a jóvenes del proyecto LanzaStela destinado a la búsqueda activa de empleo a trazar un plan laboral para 2017.Algunos de los jóvenes participantes aseguraron que para ellos es muy importante tener un trabajo. Así lo afirmó Rubén, participante que ha tenido experiencias como auxiliar administrativo y azafato. "Me gustaron mucho ambas experiencias y me gustaría ser administrativo. Me veo muy capaz y creo que puedo aportar muchas cosas a las empresas", dijo.Por su parte, otra joven de 23 años explicó que estuvo cooperando en temas de seguridad vial y que hizo prácticas de marketing y publicidad, pero que su verdadero sueño es dedicarse al mundo de la hostelería.El servicio de empleo de Down Madrid actualmente apoya a 214 personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales que ya tienen un empleo y a más de 130 empresas contratantes. Trabajan con la metodología de empleo con apoyo, cuando algún participante del proyecto encuentra un empleo, cuenta con el apoyo de un preparador laboral que apoya al trabajador y a la empresa para una óptima adaptación y mantenimiento del puesto de trabajo.Otras de las empresas que participaron en este evento fueron Kilómetros de Pizza, Juntos Somos Capaces, Fundación GMP, Calidad Pascual, Grupo Avance, Club de Exportadores, Planeta Enano, Hotel Meliá, FSC Inserta, Yelmo Cines, Universidad Pontificia de Comillas, Work&Life y Novoclima.