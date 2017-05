LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE TORREMOLINOS SE UNE A LA ONCE Y SU FUNDACIÓN PARA IMPULSAR LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

- Gracias a un acuerdo suscrito este miércoles por las tres entidades. La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos (ACET) firmó este miércoles un convenio de colaboración con la ONCE y su Fundación para impulsar la inclusión social de personas con discapacidad en el municipio, en un acto que contó con la presencia de la primera teniente alcalde del municipio malagueño, Maribel Tocón.El presidente de ACET, Juan J. Vallejo, fue el encargado de suscribir el acuerdo con José Miguel Luque Gómez, director de zona de la ONCE en Málaga, y José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, en un acto que tuvo lugar en la sede de ACET en Torremolinos.El acuerdo pretende favorecer el desarrollo y mejora de los recursos humanos en esta comunidad, mediante la adopción de medidas que impulsen la formación y la calidad de vida en el municipio de Torremolinos y de todos sus habitantes.Para ello, las tres entidades pondrán en común conocimientos, experiencias y capacidades, y trabajan conjuntamente dentro de todo el ámbito empresarial del municipio de Torremolinos, en especial del pequeño y mediano comercio integrante de la ACET. Además, darán a conocer y promoverán los derechos de las personas con discapacidad.ACET se compromete a facilitar a sus asociados, y a aquellas personas que puedan estar interesadas, información y asesoramiento sobre cualquier actividad relacionada con la ONCE y su Fundación. También promoverá la presencia y la colaboración profesional de la ONCE y su Fundación en actividades programadas por la asociación.Por su parte, la ONCE y su Fundación ofrecerán asesoramiento técnico, acciones formativas y de difusión en materia de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, y programarán jornadas formativas y visitas puntuales para acercar la información y actividad que realizan en Torremolinos a los asociados de la ACET. Por último, las entidades firmantes se encargarán de dar difusión al acuerdo suscrito.