ASPAYM ESPERA CONVERTIRSE EN “LA PLATAFORMA REPRESENTATIVA DE LA GRAN DISCAPACIDAD FÍSICA EN ESPAÑA”

El presidente de la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas (Aspaym), José Ramón del Pino, manifestó este miércoles que el objetivo a corto plazo de la asociación es “ser la plataforma representativa, no solo de la lesión modular, sino de la gran discapacidad física en España”.Del Pino se expresó en estos términos en una entrevista con Servimedia, donde habló de sus principales objetivos como presidente de Aspaym a nivel nacional, entre los que se encuentran “ser la plataforma representativa, no solo de la lesión modular, sino de la gran discapacidad física en España” y “potenciar la marca Aspaym”, de manera que “Aspaym sea más visible”.En este sentido, Del Pino manifestó que su objetivo es “darle un impulso a los ‘aspaymes’ más chiquititos, pero sin olvidarnos de los grandes como Madrid y Catilla y León, que son muy importantes para nosotros”.Asimismo, expresó su deseo de “crecer en territorio”, tal y como ha pasado en Andalucía, que “se ha creado Aspaym Jaén, se incorporó hace poco Aspaym Cádiz y ahora estamos viendo para Aspaym Huelva y en Almería”, y añadió que “queremos seguir esa idea de progresión en el territorio nacional”.“Estamos dando muchos servicios y nuestra idea es ampliar esos servicios a todos los ‘aspaymes’ que tenemos y a los nuevos que vayamos creando”, aseguró Del Pino, que aclaró que “lo que no voy a hacer es dejar de lado a Aspaym Madrid y Aspaym Castilla y León porque son nuestra imagen, sería de tontos”.Por último, Del Pino defendió la necesidad de reivindicar “la educación y la sensibilización desde edades muy tempranas” en colegios, porque “si a un niño le vas haciendo ver desde pequeño que la discapacidad es una cosa normal y que hay que vivir en un mundo inclusivo, no habrá problema en el futuro”.