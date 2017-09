ASTURIAS. INSERTA EMPLEO APUESTA POR LA DISCAPACIDAD COMO VALOR AÑADIDO PARA LAS EMPRESAS EN LA II FERIA DE EMPLEO PICE

Etiquetas

- La presencia de Inserta cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y Fundación ONCE. Inserta Empleo, entidad de Fundación ONCE para el empleo y la formación de personas con discapacidad, estuvo presente hoy en la II Feria de Empleo PICE (Programa Integral de Cualificación y Empleo), que se presentó como una opción profesional eficaz a la hora de orientar a jóvenes en búsqueda de empleo y de asesorar a las empresas para entender la discapacidad como valor añadido.Inserta, que busca captar talento para el mercado laboral, se propuso, como principal objetivo de su participación en la feria, ampliar perfiles y facilitar la formación transversal a todos aquellos jóvenes con discapacidad que se encuentran en búsqueda activa de empleo.La feria, celebrada en una única mañana, está organizada por la Cámara de Comercio de Avilés (Asturias) y destinada al asesoramiento de menores de 30 años que busquen información sobre la inserción laboral."Es importante enseñar a los jóvenes a adquirir las competencias necesarias para la empleabilidad y, por ello, tenemos en marcha programas de apoyo", explicó la directora regional de Inserta Empleo en Asturias, Beatriz Ávila.Ávila destacó que la inserción laboral ha aumentado respecto a años anteriores, pero ha matizado que tan solo una de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral está trabajando."El empleo joven es una de nuestras prioridades de trabajo, ya que hay una baja tasa de actividad entre los jóvenes asturianos con discapacidad -un 26,9%- lo que supone estar 11 puntos por debajo de los que no la tienen", apuntó la responsable de Inserta en Asturias.La directora regional explicó que es tan importante "asesorar y sensibilizar" a las empresas sobre el "valor añadido" de la contratación de personas con discapacidad, como la imperiosa necesidad de formar a los jóvenes para entrar al mercado siendo "competitivos"."Ahora mismo en Asturias se demanda mucho empleo en el sector servicios y en el industrial. Es importante dotar a los jóvenes con discapacidad de una formación específica, mejorando sus competencias transversales, como idiomas y ofimática. Así podemos guiar a los candidatos en sus hojas de ruta hacia el empleo", concretó Ávila.Gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo y Fundación ONCE, Inserta ofrece un servicio de intermediación y asesoramiento gratuito a empresas, poniendo en marcha iniciativas como la plataforma 'Portalento.es', en la que tanto empresarios como candidatos encuentran herramientas para la integración laboral."El desconocimiento hace que haya cierto temor en todo lo relativo a la diversidad dentro de la discapacidad, de ahí que orientemos y acompañemos durante el proceso de inserción y que nuestro objetivo en la feria sea visibilizar Inserta dentro del mercado laboral asturiano", concluyó Ávila.La presencia de Inserta en este encuentro forma parte de las acciones que está realizando en el marco de los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.