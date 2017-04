“HEMOS AYUDADO A CONVERTIR PROYECTOS DE ACCESIBILIDAD EN EMPRESAS DE ÉXITO”

Etiquetas

- Enrique Muñoz, director de Marketing, Relaciones Institucionales e Informática de El Corte Inglés. El director de Marketing, Relaciones Institucionales e Informática de El Corte Inglés, Enrique Muñoz, aseguró en una entrevista con IDG y Centac que “en los congresos del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad hemos ayudado a convertir algunos proyectos en empresas de éxito con cifras astronómicas”.“Debemos provocar un acercamiento de las empresas al Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad”, con el objetivo de favorecer el planteamiento de las tecnologías accesibles como un verdadero negocio, indicó Muñoz, que también destacó que todo esto ha sido posible por la “labor de divulgación de Centac y la aceptación de sus criterios” como indicadores de referencia.Para Juan Carlos Ramiro, director general de Centac, “hablar de accesibilidad y usabilidad como negocio e introducirlo en la cadena de producción, no sólo a través de los departamentos de RSC, suponía un mensaje transgresor en su día”. Por este motivo, ha incidido en que “Centac está centrado en trabajar codo con codo con la industria y la empresa, porque esto puede aportar muchísimo”.En opinión de Enrique Muñoz, la falta de acercamiento de las empresas a las tecnologías accesibles es consecuencia de un desconocimiento del sector: “Como no sé cómo se trata, prefiero no acercarme. De hecho, en muchos casos, las personas con discapacidad son invisibles”, ha advertido.Enrique Muñoz comentó que “aún no se ha planteado la discapacidad como un verdadero negocio. Nuestra organización está dividida en distintas áreas y no existe una específica dedicada a la discapacidad, pero sí se hacen muchas cosas en departamentos disgregados”, aseguró refiriéndose a El Corte Inglés. “El desconocimiento convierte en muchas ocasiones a las personas con discapacidad en personas invisibles”.“Nos queda aún mucho por hacer para favorecer la unión de discapacidad, usabilidad, accesibilidad y negocio”, añadió Juan Carlos Ramiro. Por su parte, Muñoz hizo un llamamiento para que otras corporaciones se acerquen a Centac, “porque es un referente. En los congresos de Centac, algunos de los proyectos que se han presentado se han convertido en empresas de éxito”, concluyó.