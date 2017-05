Etiquetas

Brasil protagoniza el cupón de la ONCE del sábado 20 de mayo, en la serie ‘Solidarios con Iberoamérica’, con la que la organización quiere mostrar la labor de la Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina (FOAL). Cinco millones y medio de cupones difundirán la relación con los países del entorno iberoamericano. Esta serie de cupones comenzó el 18 de febrero y finalizará en 2019.Alberto Durán, consejero general de Cooperación y Relaciones Institucionales de la ONCE, entregó una copia enmarcada del cupón a Antonio Simoes, embajador de Brasil, en un acto en el que estuvieron acompañados por Ángel Sánchez, director general de la ONCE; Ana Peláez, consejera ejecutiva de Relaciones Internacionales y Expansión Exterior de la ONCE; Javier Güemes, director técnico de Relaciones Internacionales del Consejo General de la ONCE; Graciela de la Morena, directora de Fundación Konecta, y Miguel Fernández, director general para Brasil de Konecta.En Brasil se estima que viven 46 millones de personas con discapacidad, lo que supone el 23,9% de la población, según el censo de 2010. Las mujeres suponen el 56,6% de la población con discapacidad. Además, la presencia de la discapacidad aumenta hasta el 67,7% en la población mayor de 65 años. Existen 37,8 millones de personas con discapacidad visual en Brasil, lo que supone el 18,8% del total de personas con discapacidad. De ellas, el 58% son mujeres y el 42% son hombres. En este país, la labor de la ONCE a través de FOAL se realiza, en materia de educación, mediante el apoyo a la creación de espacios de ocio y tiempo libre, a través de la dotación de material adaptado, equinoterapia, y ciclismo en tándem en centros como la Escuela de Educación Especial José Álvarez de Acevedo, de Rio Grande (R.S), y la Asociación de Discapacitados Visuales de Bento Gonçalves.Además, se ha realizado una renovación de los equipamientos, ordenadores y mobiliario, de los servicios de producción braille en la Associação dos Deficientes Visuais do Maranhão-Asdevima y en la Asociación de Discapacitados Visuales de Bento Gonçalves, así como formación en derechos e informática a personas con discapacidad visual y sus familias.En materia de inclusión laboral, se han realizado trabajos de capacitación en el área de masajes a personas con discapacidad visual, pertenecientes a la Associação Sorocabana de Atividades para Deficientes Visuais, de Sao Paulo. Además, se ha dado apoyo para la inclusión laboral de personas con discapacidad visual en los servicios de Konecta en Sao Paulo, a través de un convenio de colaboración con este grupo empresarial.Igualmente, FOAL ha apoyado el fortalecimiento del movimiento asociativo mediante la realización de seminarios, encuentros y cursos de capacitación de carácter nacional que han culminado con la creación de la Organização Nacional de Cegos do Brasil (ONCB), como entidad que aglutina a 83 instituciones afiliadas y representa políticamente los intereses de las personas con discapacidad visual. Desde el año 2011, FOAL ha realizado en Brasil una inversión de 240.963 euros.Creada en 1998, la Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina (FOAL) viene cooperando desde 2006 con Ministerios y Secretarías de Educación de América Latina, así como con instituciones de carácter local, que trabajan para conseguir una educación más justa e igualitaria, dentro de sus sistemas educativos para todos los niños y niñas, en las áreas de atención temprana, educación primaria y secundaria.Esta estrategia, de costosa implementación, desencadenó resultados muy positivos gracias a los compromisos adquiridos a lo largo del periodo por dirigentes que han tenido en su cartera de prioridades la atención a las personas con discapacidad.