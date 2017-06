CASTILLA-LA MANCHA. CÁRITAS, MIGUEL PEREYRA Y CAMPOFRÍO, ENTRE LOS GANADORES DE LOS PREMIOS SOLIDARIOS ONCE

Etiquetas

La ONCE entregó este jueves los Premios Solidarios ONCE Castilla-La Mancha a Cáritas, Castilla-La Mancha Media, Miguel Pereyra, Campofrío y la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.Los Premios Solidarios ONCE nacieron con el fin de reconocer a personas físicas y jurídicas que destaquen en la defensa y estímulo de la integración de las personas ciegas, con baja visión o con otras discapacidades dentro del ámbito de Castilla-La Mancha.El acto de entrega contó con la presencia del vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; la consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez; el vicealcalde de Toledo, José María González Cabezas; la presidenta del Cermi en Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, José Martínez, así como representantes de la vida política, institucional y social y del mundo de la discapacidad y del Tercer Sector.En esta edición los ganadores han sido Cáritas Provincia Eclesiástica de Toledo (Cáritas Regional), en la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG, por su papel destacado dentro de las organizaciones del Tercer Sector, promoviendo, orientando y coordinando su acción social a través de un amplio abanico de programas en favor de las personas en situación de pobreza y exclusión social de la región.En el apartado de Programa, artículo o proyecto de comunicación recibió el galardón Castilla-La Mancha Media, por el espacio televisivo ‘Héroes Anónimos’, el programa radiofónico ‘Solidarios’ y el programa de Responsabilidad Social Corporativa ‘ManchaT’, con su exitoso reflejo en redes sociales.Por su parte, Miguel Pereyra se alzó con el premio en la categoría de Persona Física por su larga y fecunda trayectoria, desde hace 50 años, participando en el movimiento asociativo de personas con discapacidad, inicialmente con la discapacidad física, con destacadas responsabilidades en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, ampliando posteriormente el campo desde la Fundación ONCE a la mayoría de las discapacidades.En el apartado de Empresa, el premio fue para Campofrío, por su compromiso y apuesta por el talento y la inserción laboral de personas con discapacidad en su planta de la localidad toledana de Torrijos, mediante la colaboración con Fundación ONCE e Inserta Empleo a través de un Convenio Inserta desde el año 2013, que se ha materializado en acciones de formación, mejora de la accesibilidad a bienes y servicios, difusión y sensibilización social y participación en el Foro Inserta, junto a otras empresas socialmente responsables.Por último, en la categoría de Estamento de la Administración Pública, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas fue galardonada por la puesta en marcha de buenas prácticas como la aprobación de un nuevo sistema de pago mensual para entidades sociales del sector de atención a las personas con discapacidad y el establecimiento de cláusulas sociales en la contratación pública, que permitan mejorar la protección del medio ambiente, promover la estabilidad en el empleo y la inserción laboral de las personas con discapacidad, entre otras.