LA UNIÓN EUROPEA DE CIEGOS CRITICA QUE LAS REGLAS PARA AMPLIAR EL CATÁLOGO DE LIBROS ACCESIBLES INCLUYAN LA POSIBILIDAD DE COMPENSACIÓN

El presidente de la Unión Europea de Ciegos (EBU, por sus siglas en inglés), Wolfgang Angermann, ha criticado que las nuevas reglas aprobadas este jueves en la Eurocámara destinadas a ampliar el catálogo de libros disponibles para personas ciegas o con discapacidad visual incluyan una “compensación opcional” para los editores de los libros.Angermann se expresó en estos términos en alusión al reglamento aprobado este jueves en la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo (Francia) que tiene como objetivo ampliar el catálogo de libros disponibles para personas ciegas o con discapacidad visual y así situar a la Unión Europea en línea con sus compromisos internacionales bajo el Tratado de Marrakech, que suscribió en 2014.Sin embargo, en un primer momento manifestó estar “absolutamente feliz” por el hecho de que este reglamento llegue al Parlamento Europeo, ya que establece que las personas ciegas y sus organizaciones no tengan que pedir permiso al titular de los derechos de autor para hacer libros de formato accesible y otros materiales impresos, así como una mejora de la circulación transfronteriza para que las personas ciegas tengan acceso a libros de formato accesible de países de la UE y de aquellos países que no sean de la UE pero hayan firmado el Tratado de Marrakech.En este sentido, no se requerirán controles de disponibilidad comercial previos al intercambio de libros de formato accesible.Sin embargo, indicó que “lamentamos que permita” una compensación opcional por la que los Estados miembro tendrán la opción de establecer esquemas de compensación limitados para los editores cuando sus libros se conviertan en copias en formato accesible.“Siquiera considerar esto es una contradicción al derecho a leer que tiene como objetivo el Tratado de Marrakech”, manifestó Angermann, quien denunció que “se llama falsamente programas de compensación”, ya que, según detalló, “no hay daño o pérdida económica que restaurar y nadie ha demostrado nunca cualquier desventaja o daño hecho” por hacer libros accesibles.