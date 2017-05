CATALUÑA. EL GOVERN AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UN NUEVO CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON LA ONCE Y SU FUNDACIÓN

Etiquetas

El Ejecutivo catalán ha autorizado la suscripción de un convenio marco de colaboración entre la Generalitat, la ONCE, la Fundación ONCE, la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera (Foaps) y la Asociación para el Empleo y la Formación de Personas con Discapacidad (FSC Inserta) para trabajar conjuntamente por la inclusión social de las personas con discapacidad.Según informó la Generalitat, este convenio, que afecta a la mayoría de departamentos del Gobierno catalán, permitirá implementar políticas públicas de integración social de personas con discapacidad. Su objetivo es trabajar conjuntamente por la inclusión social de las personas con discapacidad en materias como la inclusión laboral estable y de calidad de las personas con discapacidad; el desarrollo y la difusión de la accesibilidad universal y el diseño para todos; la educación; la responsabilidad social; la innovación y la cooperación transversal en aquellos asuntos que las partes estimen convenientes para el interés del colectivo de personas con discapacidad.En concreto, establece 15 líneas de trabajo y colaboración entre las que destacan el asesoramiento y la formación en materia de ceguera y grave discapacidad visual, el mantenimiento y la mejora de la coordinación institucional, el asesoramiento en la atención a las personas con discapacidad visual sobre los servicios que ofrece la ONCE, así como el acceso al deporte y la lucha contra los juegos ilegales.La Generalitat de Catalunya ya firmó en los años 2003 y 2014 dos convenios de colaboración con estas entidades, con la intención de trabajar conjuntamente para la integración social de las personas con discapacidad. En ambos casos, el objetivo de la colaboración era el de trabajar conjuntamente y poder abordar desde un punto de vista integral el fomento de políticas de inclusión social de las personas con discapacidad.Tanto los convenios marco de colaboración de 2003 y 2014, como el que se autoriza, afectan a las competencias de los departamentos de la Presidencia; Vicepresidencia y de Economía y Hacienda; Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda; Enseñanza; Salud; Interior; Cultura; Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, y Empresa y Conocimiento.