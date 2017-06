EL CERMI, ‘PREMIO DEL CIUDADANO EUROPEO 2017’

Etiquetas

- La Plataforma de Afectados por Hepatitis C y la organización valenciana Buscant Alternatives figuran también entre los galardonados. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha sido uno de los ganadores del 'Premio del Ciudadano Europeo 2017' a propuesta de la eurodiputada española Rosa Estarás.El Parlamento Europeo concede anualmente, desde 2008, este reconocimiento a personas u organizaciones excepcionales que luchan por los valores europeos, promueven la integración entre ciudadanos y los Estados miembros o facilitan la cooperación transnacional en el seno de la Unión, y a los que día a día tratan de promover los valores de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.La Plataforma de Afectados por Hepatitis C y la organización valenciana Buscant Alternatives figuran también entre las 50 candidaturas triunfadoras. Los ganadores serán homenajeados en Madrid en septiembre y recibirán el premio en una ceremonia en la sede de la Eurocámara en Bruselas el 11 de octubre.El Cermi agradece “profundamente” este reconocimiento público a su compromiso “firme” con los principios y valores representados por una Europa social, “ciudadana, defensora de la diversidad que enriquece”.“En este año en el que celebramos nuestro 20 aniversario, cobra una especial trascendencia este premio, para una entidad que tiene entre sus objetivos estratégicos ser la voz de la discapacidad española en Europa, sabedora de la importancia decisiva que la construcción europea está teniendo en todos los ámbitos, incluido el social, lo que hace imprescindible prestar cada vez mayor atención a la Unión Europea y a sus instituciones, participando activamente en los foros representativos existentes, de forma que se pueda trasladar la sensibilidad del sector social de la discapacidad de España”, añade el Cermi.En este sentido, explica que este galardón no habría sido posible sin el esfuerzo de todas las personas que a lo largo de estos 20 años han sido la cabeza visible del Cermi en Europa, “labor iniciada hace 20 años por Alberto Arbide, primer presidente del Cermi, cuyo testigo ha recogido Ana Peláez Narváez, recién elegida vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF)”.“Un reconocimiento de esta categoría supone un estímulo, una motivación para seguir con nuestra labor proactiva en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias, propiciándoles el lugar que les corresponde en la agenda europea, de la mano del EDF. Así, el Cermi hace suyo el lema de la plataforma europea, ‘Nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad’”, concluye la plataforma representativa de la discapacidad en España.