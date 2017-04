CIFUENTES DICE QUE MADRID “ES UN EJEMPLO DE INCLUSIÓN SOCIAL” PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes considera que “la sociedad madrileña es un ejemplo de la inclusión social de las personas con discapacidad”, las cuales aseguró que “participan activamente y contribuyen, junto a los demás ciudadanos, a la mejora de nuestra región”.En una entrevista con Servimedia, Cifuentes indicó que Madrid “es la comunidad autónoma con una mayor tasa de actividad de las personas con discapacidad, un 42,8%, que son 9 puntos más que la media de España (33,9%)”, algo que “no lo digo yo, lo dice el INE, tras haber analizado los datos de toda España”.“Esto no es casual, sino fruto del esfuerzo de todos, de la Comunidad de Madrid, de los empresarios y del conjunto de la sociedad civil que generan cada día mayores oportunidades para las personas con discapacidad en nuestra región”, manifestó Cifuentes, que añadió que “queremos intensificar ese esfuerzo y ya lo estamos haciendo a través de la Estrategia de Madrid por el Empleo y de los recursos de inserción laboral de la red de discapacidad”.Sin embargo, la presidenta de la comunidad reconoció que “tenemos que seguir avanzando tanto en el mercado laboral protegido a través de los centros especiales de empleo como, sobre todo, en la inserción en el mercado laboral ordinario, donde aún hay que llevar a cabo mucha sensibilización para impulsar esa inserción laboral”.Por ello, Cifuentes remarcó que “el presupuesto de la Comunidad de Madrid para integrar la discapacidad va a crecer este año un 7,3%”, con respecto a los 53,3 millones que se dedicaron en 2016 y agregó que “también crece el presupuesto de la Consejería de Políticas Sociales y Familia y el que específicamente dedicamos a discapacidad a través no sólo de esta consejería, sino también de las de Sanidad, Transportes, Educación o Empleo”.Asimismo, detalló que “desde la Comunidad de Madrid financiamos numerosos proyectos que apoyan esta formación específica y que se engloban dentro del programa Emplea tu Capacidad”, donde se incluyen actuaciones que han logrado "más de un 33% de inserción laboral el pasado año, una cifra que supera el 54% en alguno de estos recursos específicos”."EJEMPLO DE SUPERACIÓN"En este sentido, Cifuentes señaló que “Cermi-Comunidad de Madrid y Fundación ONCE son dos aliados estratégicos” de su Gobierno para “seguir impulsando avances que consigan que la sociedad madrileña sea cada vez más inclusiva”.Por último, manifestó que las personas con discapacidad y sus familias “son un ejemplo de tesón, de esfuerzo y de capacidad de superación” y destacó que “son personas con capacidades diferentes que aportan muchísimo a nuestra sociedad” y que “cuentan con todo mi apoyo, con el de toda la Comunidad de Madrid, para seguir avanzando, todos juntos, en inclusión, en oportunidades de trabajo, en derechos, en accesibilidad universal y, en definitiva, en la mejora de la calidad de vida de toda nuestra sociedad, de la que todos ellos son una parte muy importante”.