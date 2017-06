MADRID. LA COMUNIDAD ANUNCIA UN CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL AL QUE INVITA A ASOCIACIONES, EMPRESAS Y FUNDACIONES

Etiquetas

El consejero de Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, anunció este viernes que este año el Gobierno regional pondrá en marcha un nuevo Centro de Innovación Social, con funciones de formación, investigación y divulgación, al que invitó a participar al mundo asociativo, a las fundaciones especializadas, a las empresas con RSC y al resto de entidades implicadas.Izquierdo hizo el anuncio durante la inauguración de la jornada ‘Innovación social en servicios sociales. Las personas y la comunidad en el centro’, organizada por la Fundación Pilares para la Autonomía Personal. En línea con el tema del evento y del anuncio del centro que hizo poco después, el consejero apuntó que “hasta ahora eran las administraciones las que definían las políticas”, pero ahora son las entidades que trabajan directamente las que “nos tienen que ir indicando por dónde tenemos que actuar”, y los gobiernos “recoger ese sentir general y buscar nuevas formas de intervención”.Además de alabar la trayectoria de la Fundación Pilares en la atención centrada en la persona y su calidad de vida, Izquierdo se identificó con dos libros que se van a presentar en el contexto de la jornada, uno sobre el modelo de atención integral y centrada en la persona y otro sobre el ‘cohousing’ como fórmula de vivienda para mayores que comparten piso y lo gestionan en común, como alternativa a la tradicional residencia, que en su opinión tiene “más que ver con el retiro”. Así, defendió como ideal “que los mayores continúen el mayor tiempo posible en su domicilio con envejecimiento activo y, cuando ya no sea posible, compartir una vivienda dentro de un programa de acompañamiento”. El consejero dijo que la Comunidad de Madrid está a la cabeza de la esperanza de vida en España (por encima incluso de los tres países que están por delante del suyo a nivel mundial), pero también de la atención social a personas con dependencia y la innovación en este ámbito, así como en el envejecimiento activo. Lo atribuyó en parte a que en su Consejería cada dirección general define una hoja de ruta que abre a la participación de todas las entidades sociales. No obstante, admitió que “el reto de la inclusión aún no se ha conseguido”.DE PRESTACIONES A DERECHOSDespués de constatar la evolución de los servicios sociales desde la caridad y la beneficencia a las prestaciones sociales del Estado de bienestar, Izquierdo abogó por “dar un paso más: que las personas dejen de tener prestaciones y tengan derechos”, recogidos y concretados para su atención individualizada.En ese nuevo escenario, explicó, “la innovación juega un papel muy importante”, y en la exploración de nuevas fórmulas de atención espera que juegue un papel importante ese Centro de Innovación Social, que, según fuentes de su entorno, tendrá un presupuesto de 600.000 euros anuales y la función de investigar y difundir “propuestas y soluciones novedosas que promuevan el bienestar y la igualdad de oportunidades”.La idea del centro se recogió ya en la Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid 2016-2021, y el consejero desea que sea “puntero, la vanguardia de todas las políticas sociales” y “un referente para la innovación social”, donde quiere que estén “todos”, en referencia a las asociaciones del sector, los profesionales de atención social, las fundaciones y los departamentos de RSC de las empresas.Antes, en el acto intervino también la presidenta del Cermi Madrid, Mayte Gallego, quien advirtió de que la discapacidad se ha de abordar buscando la plenitud de derechos, la autonomía personal y la inclusión social, y de que “si la discapacidad no es bien manejada puede llevar a una dependencia máxima, a veces por sobreprotección”.Por su parte, la vicepresidenta del Consejo Sectorial de Personas Mayores de la ciudad de Madrid, Rosa Blanca Pérez, rechazó que se hagan “guetos” para mayores o niños, porque luego se genera una incomprensión intergeneracional, y llamó a innovar o extinguirse.La presidenta de la Fundación Pilares, Pilar Fernández, inició el acto reiterando su énfasis en la atención integral centrada en la persona, y en no limitarse a quitar un problema a la familia o enseñar al dependiente a hacer sus tareas cotidianas, sino en luchar por su felicidad y por que su vida merezca la pena.