MADRID. FAMMA DENUNCIA QUE TODAVÍA NO SE HA ATENDIDO A LA PERSONA CON 96% DE DISCAPACIDAD Y VIH

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid) denunció este martes que “la situación del afectado con un 96% de grado de discapacidad y VIH de Torrejón de Ardoz sigue sin resolverse” y que “la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid no ha dado aún respuesta a este caso de verdadera emergencia social”.La Federación informó a través de un comunicado de que ya pidió a mediados del año pasado a dicha Dirección que “atendiese la emergencia social que vive este afectado, que reside en un piso con barreras y con sus padres mayores y enfermos de 80 años en Torrejón de Ardoz” y lamentó que “hasta el momento, la familia no ha obtenido más respuesta que una carta con recomendaciones que no ofrece solución alguna y urgente al caso”.A juicio de Famma, “es inadmisible y lamentable que se le haya enviado una carta a la familia, en la que se le aconseja acudir a los servicios sociales municipales, dilatando el proceso con más burocracia, máxime cuando el afectado ha sido valorado ya por un centro base de la Comunidad de Madrid y cuenta con informes que acreditan su situación social y de dependencia”.“Es lamentable, además, que la Consejería de Políticas Sociales y Familia no haya brindado una solución urgente al caso”, señaló la Federación, que añadió que la Consejería “se ha desentendido del caso echando balones fuera y derivando toda la responsabilidad a los Servicios Sociales de este municipio”.Por último, Famma destacó que “se están vulnerando los derechos fundamentales del afectado y la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad ha eludido sus responsabilidades”.