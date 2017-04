DENUNCIAN A UN HOTEL DE VINAROZ POR IMPEDIR EL ACCESO A UNOS JÓVENES CON SÍNDROME DE DOWN QUE HABÍAN RESERVADO

Etiquetas

Down España denunció este jueves en una nota un nuevo caso de discriminación contra el colectivo de personas con síndrome de Down y acusó al Hotel Roca de Vinaroz (Castellón) de negar el acceso a un grupo de jóvenes con esta discapacidad que habían reservado habitaciones.Según la Fundación Catalana Síndrome de Down, de la que son usuarios los jóvenes afectados, sus responsables presentaron una denuncia ante los Mossos d'Esquadra contra el citado establecimiento después de que el 13 de abril el hotel cancelara la reserva que había realizado el grupo con dos semanas de antelación.Cuando los jóvenes intentaron hacer el registro en el mostrador, se les comunicó que no había reserva alguna a su nombre y que no había habitaciones disponibles, afirman desde la entidad.Asimismo, Down España apunta que la empleada del hotel se negó a comprobar el documento de reserva e ignoró cualquier solicitud de una explicación, llegando incluso a negarles el acceso a una hoja de reclamaciones.La Fundación Catalana Síndrome de Down y la agencia de viajes a través de la cual se contrató el hotel aseguran que contactaron con el operador turístico para saber cuál había sido el problema y que éste les comentó que la noche anterior, la del 12 de abril, la dirección del hotel envió un correo electrónico donde comunicaba la cancelación de la reserva, “por ser los clientes 'minusválidos'”."Se avisó entonces al hotel del error que estaba cometiendo, pero no se obtuvo ninguna respuesta, ni por correo electrónico ni por teléfono", aseguran desde la entidad catalana.Según Down España, “este acto es ilegal y discriminatorio, y nunca puede ser motivo de cancelación de una reserva de hotel". Por ello, insistió en la necesidad de concienciar a toda la sociedad sobre el daño que tales prácticas suponen para la integración y el ejercicio de los derechos fundamentales de este colectivo.Pese a intentarlo de forma reiterada durante este jueves, la agencia de noticias Servimedia no ha conseguido por el momento ponerse en contacto con algún responsable del hotel denunciado para recabar su versión respecto a lo sucedido.