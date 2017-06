PAÍS VASCO. DEPORTE, CULTURA, COMIDA A CIEGAS Y ACCESIBILIDAD PARA CELEBRAR LA SEMANA DE LA ONCE EN EUSKADI

Etiquetas

Deporte, cultura, accesibilidad, una comida a ciegas o sensibilización hacia la discapacidad son algunas de las actividades que tendrán lugar durante la Semana de la ONCE en Euskadi, que se celebrará del 17 al 24 de junio en San Sebastián. Javier Domínguez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Euskadi, presentó los actos de la Semana de la ONCE en Euskadi en una rueda de prensa celebrada este viernes en la sala de prensa del ayuntamiento donostiarra a la que también asistieron Aitziber San Román, concejala de Servicios Sociales de San Sebastián; Lide Amilibia, viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno vasco; Juan Carlos Andueza, delegado territorial de la ONCE en Euskadi, y Juan Luis Silanes, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Hondarribia.Con la Semana de la ONCE en Euskadi, la organización dará a conocer a la sociedad la labor social que realiza en favor de las personas ciegas o con otras discapacidades en materia de educación, empleo, formación, deporte y ocio, para su total inclusión en la sociedad. El goalball, deporte paralímpico específico para personas ciegas, abre la Semana de la ONCE en Euskadi con la celebración, los días 17 y 18, del Campeonato de España de goalball masculino y femenino en Fuenterrabía, en el que participará el equipo femenino de IK Gipuzkoa. La competición se celebrará el sábado 17 de 09.15 a 13.45 horas y de 16.45 a 21:15 horas en Hondarribia. Las semifinales, finales y entrega de premios tendrán lugar el domingo 18, de 09.30 a 13.00 horas.El lunes 19 se celebrará el Garraio Tour, una actividad de sensibilización estratégica con autoridades y responsables de transporte público, basada en la experiencia personal. Tendrá lugar un circuito corto a ciegas en medios de transporte urbanos (Dbus, Euskotren y Lurraldebus), acompañando a los responsables de cada transporte que, con antifaces, serán guiados por técnicos de la ONCE. Esta actividad comenzará a las 09.30 horas, partiendo de la estación de Euskotren del estadio de Anoeta en Amara, en San Sebastián.Como novedad mundial, en esta Semana de la ONCE en Euskadi se celebrará el primer Oncecathlon, 11 pruebas de destreza, cultura general y habilidad preparadas para competir en equipo y divertir a los participantes. Se desarrollará el martes 20 en la quinta planta de la sede de la ONCE en Donostia-San Sebastián.El miércoles 21, a las 11 de la mañana, los afiliados de la ONCE realizarán una visita guiada a la factoría marítima vasca Albaola, en Pasaia, en la que podrán conocer la historia y el proceso de construcción de embarcaciones artesanales tras un breve recorrido en barco por la bahía.Una comida a ciegas será el evento principal del jueves 22 de junio. El Basque Culinary Center (BBC) cierra los ojos para ponerse en la piel de las personas ciegas a la hora de degustar la gastronomía de Euskadi. A las 13.30 horas, en el Basque Culinary Center, se celebrará una comida a ciegas donde miembros de ONCE Euskadi, chefs, cocineros de referencia y profesores del BCC vivirán una situación gastronómica experiencial, aprendiendo de las personas ciegas para que el sector de la restauración sea más sensible, accesible y universal. El mismo jueves, a las 21.00 horas, la cultura hará acto de presencia en esta Semana de la ONCE en Euskadi, con el concierto de David García-Código Bushido, en Tabakalera. García, afiliado a la ONCE, y su grupo regresan de su gira por tierras mexicanas para presentar en primicia su nuevo trabajo. El viernes 23, ONCE y Asocide (Asociación de Personas Sordociegas de Euskadi) presentarán a la sociedad el bastón rojo-blanco, que identifica a las personas sordociegas.Los actos de la Semana de la ONCE en Euskadi finalizarán el sábado, 24 de junio, con la celebración del Día de la ONCE, en el que afiliados y trabajadores de la organización se reunirán para celebrar una jornada de hermandad, cuyo acto central se celebrará en el Palacio de congresos Kursaal, San Sebastián, a las 10.30 horas, al que asistirán diversas autoridades.