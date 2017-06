EL DIRECTOR DE LA DISCAPACIDAD CONFÍA EN EL “SENTIDO COMÚN” PARA RESOLVER LAS NEGOCIACIONES DEL 0,7% DEL IRPF

Etiquetas

El director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul, afirmó este sábado que confía en las negociaciones que se desarrollan en estos momentos sobre la designación del 0,7% del IRPF y que prevalezca el “sentido común” para mantener los servicios que prestan las asociaciones del Tercer Sector.Así lo afirmó durante la inauguración en Madrid de la Asamblea General Ordinaria de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe). Fanjul aseguró que "todavía no han terminado las negociaciones (sobre el 0,7%) y desde el Gobierno entendemos que no se puede poner en riesgo los servicios sociales que se ofrecen, además de poner en valor el tejido asociativo a nivel nacional. El próximo lunes 19 de junio se ha convocado el Consejo Interterritorial y entonces ya sabremos algo”.Fanjul intervino tras el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga, quien le trasladó su gran preocupación por este asunto: “Queremos trasladar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad nuestra preocupación para que la nueva gestión de estos recursos no perjudique a las personas con discapacidad y que en estos últimos años han podido recibir servicios y apoyos. La decisión que se adopte no debería producir un retroceso ni un paso atrás. Tenemos que solucionarlo de una manera que no queden desatendidas las personas que reciben estos servicios gracias al 0,7% del IRPF”.Queiruga también subrayó durante su intervención que existen otras medidas imperiosas para el sector. Entre ellas, “el acceso a la innovación terapéutica, especialmente necesaria en enfermedades crónicas y raras; eliminar el copago sanitario, sobre todo en este mismo tipo de patologías; blindar el copago en el trasporte sanitario urgente; priorizar una revisión preferente del catálogo orto-protésico; priorizar la investigación clínica en enfermedades neurodegenerativas y actualizar los baremos de reconocimiento de la discapacidad física y orgánica”.Además, el presidente de Cocemfe también subrayó la necesidad de modificar la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar la accesibilidad a las viviendas de las personas con discapacidad, la regulación de la figura del asistente personal que facilita la autonomía personal de este colectivo, la promoción y la mejora en el empleo, la accesibilidad universal y luchar contra la violencia de género a la que están sometidas muchas mujeres con discapacidad.A este respecto, Fanjul aseguró que “una de cada tres mujeres con discapacidad haya sufrido malos tratos es un dato escandaloso y es un dato que nos tiene que hacer reflexionar. Por ello, las administraciones vamos a trabajar sin desvelo. Por ello, el teléfono 016 ya es accesible para todas las mujeres”.Más de 1.600 asociaciones de toda España estuvieron representadas en la Asamblea de Cocemfe y en la que se analizó el trabajo desarrollado por esta confederación durante 2017. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica ( Cocemfe ) es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que se constituyó en 1980. Su objetivo es aglutinar, fortalecer, formar y coordinar los esfuerzos y actividades de las entidades que trabajan a favor de las personas con discapacidad física y orgánica para defender sus derechos y mejorar su calidad de vida.