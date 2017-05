DISCAPACIDAD. EL CERMI ADVIERTE A LA UE DE QUE NO RESOLVER PROBLEMAS “GENERA DESAPEGO EN LA CIUDADANÍA”

Etiquetas

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) advirtió este sábado a las instituciones de la Unión Europea de que la tardanza que en muchas ocasiones tienen para dar respuesta a las necesidades de las personas “genera desapego a la ciudadanía”.Así lo manifestó el secretario general del Cermi y vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, en el transcurso de su intervención en la Asamblea General Anual del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), que se celebra este fin de semana en el Complejo Deportivo y Cultural de la ONCE en Madrid.Durán comenzó su discurso dando una “especial bienvenida” a la delegación de personas refugiadas con discapacidad que han sido invitadas a la Asamblea, y enumeró algunos de los “éxitos” del movimiento europeo y español de la discapacidad de las dos últimas décadas, coincidiendo con el 20 aniversario del Cermi y del EDF.“Europa está atravesando un período de crisis enorme, el más importante en la historia reciente. Se da la paradoja de que por un lado tenemos un marco multilateral jurídico muy positivo en lo que se refiere al reconocimiento de derechos humanos de las personas con discapacidad, pero en cambio, la atroz crisis económica ha desmantelado aspectos fundamentales del estado de bienestar, como la educación inclusiva”, añadió el secretario general del Cermi.Por ello, urgió a todo el movimiento de la discapacidad a seguir trabajando cada vez con más unidad. “Sin ir todos juntos, no conseguiremos nuestros objetivos”, remachó Durán, mientras enumeró algunos de los retos que tiene el Tercer Sector en general, y las organizaciones de la discapacidad en particular.En esta línea, hizo un llamamiento para reforzar su relación con otros sectores, como la empresa privada, las administraciones y otros movimientos sociales. La accesibilidad, luchar contra la brecha digital, dar mayor visibilidad al movimiento de la discapacidad y trabajar para mejorarlo internamente, fueron otros de las cuestiones planteadas por Durán.Por su parte, Ana Peláez, miembro del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, declaró que “la fuerza del movimiento de la discapacidad impulsó la creación de un documento donde quedaron plasmados sus derechos”.Tras estas palabras, Peláez recalcó la importancia de la unidad y puso en valor la fuerza catalizadora de las organizaciones. “Trabajamos por revisar la legislación de nuestros países y también para conseguir que las personas con discapacidad formaran parte de los órganos de seguimiento”.Peláez concluyó su intervención asegurando que pese a que la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se va implementando cada vez más, “sigue perteneciendo al entorno de la discapacidad, pero no se siente como propia por parte de las administraciones y otros actores. Tenemos que hacer más política para que sintamos concernidos a todo el mundo”, aseveró.Por otro lado, se celebró la ponencia ‘Los derechos de las personas con discapacidad y el movimiento de los derechos humanos’, en la que Bede Sheppard, de Human Rights, dijo que el movimiento de derechos humanos “ha podido incluir más a las personas con discapacidad”. En su opinión, “pese a que hemos progresado mucho en los últimos años, todavía queda mucho por hacer”.