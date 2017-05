DISCAPACIDAD. CENTROS AUDITIVOS GAES Y FUNDACIÓN ONCE RENUEVAN SU APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

Etiquetas

Centros Auditivos GAES y Fundación ONCE han renovado la colaboración que mantienen ambas entidades para seguir apoyando a las personas con discapacidad auditiva. El director general de GAES, Antonio Gassó, y la secretaria general de Fundación ONCE, Teresa Palahí, fueron los encargados de firmar el acuerdo, que se enmarca en el convenio de colaboración suscrito en 2014 y otro posterior firmado en junio del pasado año.Ambas entidades acordaron continuar colaborando en el marco del programa de dotación de productos de apoyo para personas con discapacidad auditiva (prótesis auditivas y procesadores de implante coclear) que desarrolla Fundación ONCE, mediante la realización de una aportación económica. Así, se financiarán prótesis auditivas y procesadores de implantes cocleares GAES a aquellas personas con discapacidad auditiva que lo soliciten y que cumplan los requisitos de la convocatoria de ayudas.El objetivo último es contribuir al cumplimiento de uno de sus fines: la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva.