DISCAPACIDAD. EL CERMI ANIMA A LA CIUDADANÍA A DENUNCIAR LAS WEBS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE NO SEAN ACCESIBLES

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) anima a la ciudadanía a que denuncie, durante todo el mes de junio, las páginas webs de todos los organismos públicos que no sean accesibles, lo que impide que puedan ser usadas por todas las personas con discapacidad de forma autónoma.Esta reivindicación se enmarca en la campaña ‘Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017’, que el Cermi ha puesto en marcha para todo el año, con el fin de denunciar cada mes situaciones discriminatorias por falta de accesibilidad universal en distintos ámbitos, entornos, productos y servicios, que pongan barreras a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.El nombre de la campaña alude al plazo legal que España se dio en 2003 con la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para que todos los productos, bienes, entornos y servicios fueran accesibles.BRECHA DIGITALLa plataforma representativa de la discapacidad en España afirma que las nuevas tecnologías son “una herramienta muy potente” para impulsar la igualdad de oportunidades y la autonomía de las personas con discapacidad, pero que este hecho no puede llevarse a la práctica si no se garantiza su plena accesibilidad. De hecho, el Cermi alerta de que “si no se diseñan páginas webs accesibles, la discriminación de este grupo social, lejos de reducirse, se incrementará, por culpa del agravamiento de la brecha digital, que también afecta a muchas personas mayores”.La ciudadanía puede presentar sus quejas, debidamente documentadas, a través de la página de Facebook diseñada para la campaña ('https://www.facebook.com/Horizonte.Accesibilidad.4.12.2017/'), por medio de Twitter en el perfil ('@H_Accesibilidad') y enviando un correo electrónico a la dirección 'horizonteaccesibilidad2017@cermi.es'. Se puede acceder a toda la información de la campaña aquí.El Cermi ha denunciado en numerosas ocasiones que el plazo del 4 de diciembre se va a incumplir, ya que no queda tiempo suficiente para que se subsanen todos los problemas de accesibilidad que siguen existiendo en múltiples ámbitos. Eso sí, ha pedido que se use la cercanía de la fecha tope del 4 de diciembre de este ejercicio para acelerar la puesta en marcha de acciones para ir eliminando barreras arquitectónicas que además de dificultar el día a día de las personas con discapacidad, vulneran la Convención de Naciones Unidas de los derechos de este grupo social, que fue aprobada hace una década.Entre los temas que protagonizarán la campaña en los próximos meses se encuentran los problemas de accesibilidad en servicios como el 112 y otros teléfonos de emergencia, en eventos culturales de interés; dificultades de uso por parte de las personas con discapacidad de aplicaciones móviles y redes sociales; barreras arquitectónicas en el transporte público, y falta de accesibilidad cognitiva en ámbitos como documentos públicos relevantes.