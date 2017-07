DISCAPACIDAD. GOOGLE MAPS PIDE A LOS CIUDADANOS QUE INFORMEN SOBRE LA ACCESIBILIDAD DE LOS LUGARES QUE VISITEN

Etiquetas

Google Maps ha añadido una herramienta para que los ciudadanos a los que les “apasiona ayudar a la gente a navegar mejor y a explorar su ciudad” den cuenta sobre la accesibilidad o falta de ella que tienen los lugares que visiten.Google informó en un comunicado que esta herramienta, que introduce una nueva manera de añadir detalles de accesibilidad a los lugares de Google Maps, tiene como objetivo ayudar a las decenas de millones de personas que no pueden acceder a un sitio si no tiene una entrada accesible para silla de ruedas o no cuenta con un ascensor.Para ello, el usuario deberá desplegar el menú dentro de Google Maps, pulsar en ‘Tus contribuciones’ y después en ‘Proporciona la información que falta’, donde ya se podrán indicar cuestiones sobre accesibilidad, como por ejemplo, si tiene ascensor o no, si tiene acceso para silla de ruedas o si cuenta con aparcamiento para personas con movilidad reducida.Por último, Google informó de que, con la ayuda de los usuarios, ha podido añadir información de accesibilidad a casi 7 millones de lugares alrededor del mundo. Al compartir sus conocimientos locales, esta empresa tecnológica remarcó que “está ayudando a acercarnos aún más a permitir que todos, en todas partes, descubran y exploren más fácilmente los lugares que mejor se adaptan a sus necesidades individuales”.