DISCAPACIDAD. HOY COMIENZA LA PRIMERA EXPEDICIÓN ADAPTADA A LOS ALPES ESCANDINAVOS

- Cinco montañeros ciegos participan en ella. Hoy comienza la primera expedición adaptada que se realiza a nivel mundial a los Alpes escandinavos (Noruega), en la que participan cinco montañeros ciegos y con discapacidad visual grave, como culminación del Curso Superior de Montañismo para Ciegos y Adaptado de la Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).La expedición, que según las previsiones se desarrollará hasta el 5 de junio, está compuesta por 22 alpinistas y tiene como objetivo que los alumnos del curso convivan en las mismas condiciones que se dan en cualquier campo base y se formen en las técnicas de progresión por glaciar, medidas de autoprotección y rescate, siempre dentro de la disciplina de Montañismo para Ciegos.Entre los expedicionarios que buscarán ascender al monte Galdhøpiggen (2.469 metros) figuran los ocho alumnos del curso (siete videntes y uno ciego total), dos profesores y 12 voluntarios veteranos del Grupo de Montaña de la ONCE de Madrid (tres montañeras ciegas totales, uno con discapacidad visual y ocho guías).Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de SMDos, PlasticsEurope, Laken, ONCE, Rodamunt, Comaex, la Oficina de Turismo de Noruega en España y el entrenador personal Alberto Mariani, será capitaneada por el coordinador técnico del Grupo de Montaña de la ONCE de Madrid y director docente de los ‘Cursos de Montañismo para Ciegos, Montañismo Adaptado y Trato con Personas Ciegas’ de la Fundación UNED, Francisco Javier Bueno.Los montañeros ciegos y deficientes visuales practican habitualmente el montañismo en equipos de tres personas, unidos a una barra direccional, de entre 2,5 y 3 metros de longitud. Un guía vidente encabeza el equipo, seguido de una persona ciega total y completando la tripleta un deportista con deficiencia visual.