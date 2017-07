DISCAPACIDAD. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA MÁS ACCESIBLE, OBJETIVO DE UN CURSO DE VERANO DE LA UEX

Etiquetas

La Universidad de Extremadura (UEx) y Fundación ONCE han organizado el curso de verano 'La comunicación y divulgación científica más accesible' con el objetivo de analizar el acceso al conocimiento y la ciencia por parte de las personas con discapacidad.El curso, que se desarrollará entre los próximos 17 y 19 de julio en la sede territorial de la ONCE en Badajoz, está dirigido por Manuel Adolfo González Lena, vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación de la UEx. Con esta iniciativa se pretende a dar a conocer las acciones y estrategias comunicativas puestas en marcha por investigadores, periodistas y entidades públicas y privadas para el acercamiento de la ciencia a personas con algún tipo de discapacidad sensorial, principalmente ciegas, sordas y sordociegas.El programa del curso está dirigido a cualquier persona con inquietudes por conocer las acciones que se desarrollan en comunicación y divulgación de la ciencia a este colectivo. Así, está especialmente indicado para personas con este tipo de discapacidades, profesionales de los medios de comunicación, investigadores, divulgadores, personal de gabinetes de comunicación, radios y unidades de cultura científica, etc.La secretaria del curso, la periodista Susana Mangut, subraya que “la accesibilidad debería ser universal en todos los aspectos de las personas y, en especial, en un campo tan relevante como la ciencia. El curso ofrece diferentes intervenciones y testimonios de personas que no tienen discapacidad pero que llevan a cabo proyectos sin barreras y de iniciativas de comunicación de personas con discapacidad sensorial”.El programa incluye la comunicación en radio y el planteamiento informativo de temas de discapacidad en medios de comunicación, así como proyectos de éxito en divulgación de la ciencia dirigida a público con discapacidad sensorial en paleontología y agronomía. La matrícula 'online' y la información sobre las becas están disponibles en el enlace 'https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/cursos-de-verano'.