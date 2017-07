DISCAPACIDAD. PILAR LIMA DENUNCIA QUE EL SENADO LE NIEGA SU DERECHO A INTÉRPRETE EN LENGUA DE SIGNOS PORQUE “ESTAMOS DE VACACIONES”

Etiquetas

La senadora del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea Pilar Lima, que es sorda, denunció este viernes que, “según el Senado, no tengo derecho a intérprete en lengua de signos hasta septiembre porque ya estamos de vacaciones”, impidiéndole de esta forma acudir a la Comisión de Igualdad que se celebrará el próximo jueves.Lima, que es secretaria segunda y viceportavoz de la citada comisión, se expresó de esta manera en su cuenta personal de Twitter, donde hizo hincapié en que el día 20 de junio “tengo una Comisión de Igualdad a la que no puedo asistir porque mi intérprete está de baja y no la sustituyen”.“Según el Senado, no tengo derecho a intérprete en lengua de signos hasta septiembre porque ya estamos de vacaciones”, manifestó la senadora de Podemos, que expresó su deseo de que “rectifiquen” desde la Cámara Alta.Ante la situación de que “me obliga el Senado a dejar el trabajar” y “paran mi agenda”, Lima informó en su tercer ‘tuit' de que “hemos pedido que reconsideren”, para solucionar estas barreras de comunicación.Fuentes del Senado afirmaron, en declaraciones a Servimedia, que “los órganos competentes tomarán una decisión la semana que viene”, puesto que tanto la convocatoria de la Comisión de Igualdad como la reconsideración solicitada por la senadora Lima han tenido lugar este mismo viernes.