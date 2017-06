DISCAPACIDAD. VISITA ESPAÑA BETH KEETON, EXPERTA EN PROGRAMAS LABORALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

Beth Keeton, experta internacional en programas laborales para personas con discapacidad, participará hoy en una jornada sobre empleo personalizado, que se celebrará en la Fundación ONCE y a la que también asistirán el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul; el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y el director de Plena inclusión, Enrique Galván.Keeton es directora ejecutiva de The Center for Social Capital (Centro para Capital Social) y directora de Operaciones de Griffin-Hammis Associates, Inc. Durante los últimos 20 años, ha proporcionado extensa formación y asistencia técnica a particulares y organismos en todo el país sobre cambio en sistemas, empleo personalizado, autoempleo, enseñanza sistemática y análisis de beneficios.Su trabajo con los organismos estatales de rehabilitación profesional en Florida y Texas ha comprendido el desarrollo y aplicación de un plan de estudios para los que proporcionan el Certificado de Empleo Autónomo. Durante tres días, de la mano de Plena inclusión y con el apoyo de la Embajada de los EEUU, impartirá en Madrid conferencias y talleres sobre empleo personalizado, un modelo de apoyo para que personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que tienen más necesidades de apoyo puedan acceder al mercado laboral, a través de la adaptación de herramientas y estrategias desarrolladas en Estados Unidos.