DISCAPACIDAD. EL ICO ACOGE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ‘XTUMIRADA’ DE DOWN ESPAÑA

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Down España han inaugurado este jueves la exposición ‘Xtumirada’, una muestra fotográfica en la que rostros conocidos del deporte, la música, el cine y la televisión han cambiado su mirada con la de personas con síndrome de Down para invitar a la sociedad a que cambie su forma de mirar a este colectivo.La muestra fotográfica invita a los asistentes a desprenderse de recelos, prejuicios y falsos mitos para abrir los ojos ante las personas con síndrome de Down. Para ello, el fotógrafo de ‘Xtumirada’, Cuco Cuervo, consiguió el apoyo de 150 personas que destacan en distintos ámbitos, entre ellas Dani Rovira, Iker Casillas, Maribel Verdú, Antonio Orozco, Vanesa Romero, Sergio Dalma, Vicente del Bosque o Pedro Piqueras, quienes han intercambiado su mirada con la de una persona con síndrome de Down.La exposición permencerá abierta hasta el próximo 15 de junio en la sede del ICO. Su directora general Técnica y de Recursos, Teresa Mogín, afirmó que “es una satisfacción colaborar con Down España en esta exposición de miradas difetenes. Es una satisfacción porque el ICO es un banco público y una agencia financiera pero también somos una organización con valores, con compromiso, con responsabilidad social y con voluntariado y, por lo tanto, tambien tenemos una mirada social”.Esta muestra es el eje de '#Xtumirada', una campaña de sensibilización social para invitar a la sociedad a desprenderse de los prejuicios existentes sobre el síndrome de Down para abrir sus ojos a las capacidades que tiene este colectivo.A este respecto, durante el acto de presentación, el gerente de Down España, Agustín Matía, subrayó que “nosotros como Down España cuando nos planteamos el cambio de mirada lo hicimos en términos de toma de conciencia, que es algo que no afecta solo a las personas con discapacidad sino a todo el conjunto de la sociedad. Toma de conciencia signfica asumir que la discapacidad es un valor dentro de la diversidad humana y que es un valor que necesita apoyo, reconocimiento y presencia. Cambiar esta toma de conciencia es, en definitiva, cambiar la aceptación de la discapacidad dentro de la sociedad”.Por su parte, el fotógrafo y autor de las fotografías de esta muestra, Cuco Cuervo, explicó que este trabajo se inició hace tres años y, desde entonces, ha sido “un tiempo de descubrimientos, ya que mirar a los ojos de estas personas es descubrir personas maravillosas, trabajadoras y muy tenaces”.La exposición de Down Esaña, con entrada gratuita, permanecerá abierta hasta el próximo 15 de junio en la Sala de Exposiciones del ICO de Madrid. La clausura de ‘Xtumirada’ será en el Ayuntamiento de Madrid en el mes de diciembre.