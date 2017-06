DISCAPACIDAD. FINALIZA EL XIII TORNEO DE PÁDEL PLAZA NORTE 2 DE DOWN MADRID EN EL RACE

Etiquetas

El Complejo Deportivo RACE acogió del 29 de mayo al 4 de junio la decimotercera edición del Torneo de Pádel Plaza Norte 2, a beneficio de la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid), en categoría A de veteranos y Open B en el 'ranking' de la Federación Madrileña de Pádel.Esta cita, según informa Down Madrid, congregó a un gran número de deportistas, entre ellos jugadores con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales que tuvieron su propio torneo con socios del RACE. El último día del torneo, por la tarde, se entregaron los premios y se celebró una rifa solidaria a beneficio de Down Madrid.Plaza Norte 2, el RACE, Acciona, Estrella Damm y Coca Cola han sido los colaboradores principales de esta cita deportiva. Además, también han colaborado, Alliance Vending, Caser Seguros, Gredos San Diego, Pizza Jardín, Go Fit, IEB, Pascal Box, viajes Triana y Starvie.