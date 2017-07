DISCAPACIDAD. MÁS DE 75.000 FIRMAS PIDEN A CIFUENTES QUE HAGA ACCESIBLE EL METRO DE MADRID

Etiquetas

Una petición en Change.org ha recogido hasta el momento un total de 78.308 firmas para pedir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que haga accesible el Metro de Madrid con el fin de que las personas con discapacidad puedan circular libremente.En una carta dirigida a la presidenta regional, el promotor de esta iniciativa, Álvaro Villanueva, explica que tiene una discapacidad física que le impide caminar, por lo que, aunque “hace casi 100 años de la inauguración de la primera línea de metro, yo todavía no lo puedo utilizar”.Destaca que a pesar de que “se ha invertido mucho dinero en mejorar la red de transporte público de Madrid”, como por ejemplo las mejoras que se están llevando a cabo en la línea 5 o las de la línea 1 que terminaron hace unos meses, “hay una mejora de la que siempre se olvidan: la accesibilidad”. “No solo para mí, que voy en silla de ruedas, sino también para los padres que llevan un carrito de bebé o para algunas personas mayores para las que subir y bajar escaleras supone todo un esfuerzo”, remarcó.En la misiva, Villanueva explica que “Metro de Madrid está obligado por ley a cumplir ciertas condiciones de accesibilidad en unos plazos que ya ha incumplido”, y anima a la población a que firme para exigir a la Comunidad “que se cumpla ya el apartado 2 del artículo 7 'Transporte en ferrocarril metropolitano' del Real Decreto 1544/2007”, por el cual “se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad”.“Se nos llena la boca cuando decimos que Madrid es una ciudad europea y moderna, visitada todo el año por millones de turistas, candidata a los Juegos Olímpicos y millones de cosas más, pero lo cierto es que la mayoría de las estaciones no disponen todavía de un ascensor para que yo pueda usarlo con mi silla de ruedas”, critica este joven, que añade que Metro de Madrid “tampoco cuenta con un servicio alternativo de asistencia especial que nos facilite las cosas en aquellas estaciones de Metro que no tienen ascensor”.Por último, señala que está “cansado” de “oír hablar de supuestas obras de mejora de accesibilidad en el Metro de Madrid”, porque “en 2011 ya me decían que pronto todas las estaciones tendrían ascensor” y “estamos en el año 2017 y yo todavía no he visto esos ascensores que nos prometieron”.