DISCAPACIDAD. LA FUNDACIÓN CERMI MUJERES CONVOCA EL II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ‘GENEROSIDAD’ CON EL LEMA ‘NO MÁS INSTITUCIONALIZACIONES’

La Fundación Cermi Mujeres (FCM) publicó este miércoles las bases de la convocatoria del II Concurso de Fotografía ‘Generosidad’, cuyo lema en esta edición será ‘No más institucionalizaciones’, con el fin de denunciar las prácticas de institucionalizaciones de mujeres y niñas con discapacidad.Las obras que se presenten al concurso deberán ser originales, inéditas, es decir, no publicadas en ningún soporte, incluido digital, y no estar pendientes de votación o haber sido premiadas en otro concurso. El plazo de entrega concluye el 30 de septiembre de este año y se deben remitir al correo electrónico 'coordinacion@fundacioncermimujeres.es'. Se otorgarán tres premios, de modo que el primero estará dotado con 3.000 euros, el segundo con 2.000 y el tercero con 1.000. Asimismo, se establece la categoría de 'mención especial', que recaerá sobre aquellas obras que el jurado considere de especial interés. Esta categoría carece de dotación económica. Los premios se entregarán en un acto público que tendrá lugar en torno al 8 de marzo de 2018, Día Internacional de la Mujer.La FCM pondrá a disposición de toda la ciudadanía una exposición con las fotografías premiadas y con las que hayan recibido una mención especial. La muestra estará ubicada en la Sala de Exposiciones del Cermi, en el número 1 de la calle Recoletos de Madrid.Igualmente, las fotografías expuestas serán empleadas como material didáctico en el marco del proyecto ‘Aula de Formación sobre Derechos Humanos y Discapacidad desde un Enfoque de Género’, que la FCM desarrolla con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).El jurado estará formado por miembros del Patronato de la Fundación CERMI Mujeres, así como por representantes de organizaciones especializadas en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y por dos profesionales de prestigio del ámbito de la fotografía. Valorará especialmente la originalidad, estética, sensibilidad social, capacidad crítica y comunicativa y adecuación al tema propuesto. Asimismo, se valorará el cumplimiento de criterios de accesibilidad en la obra.CONVENCIÓN NACIONES UNIDASLa FCM recuerda, en este sentido, que la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dispone en su artículo 19 que los Estados Partes reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en comunidad, con las mismas oportunidades. Además, insta a adoptar medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la sociedad.“Los Estados que han ratificado la Convención deben asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir dónde y con quién quieren vivir, de forma que no se vean obligadas a vivir en un sistema de vida específico. Además, las personas con discapacidad han de tener acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su inclusión”, agrega la entidad.El pasado año se puso en marcha este concurso de fotografía, cuya temática en aquella ocasión fue la denuncia de las esterilizaciones forzadas que se practican a mujeres y niñas con discapacidad.