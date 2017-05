DISCAPACIDAD. FUNDACIÓN ONCE-INSERTA IMPULSA LA CAMPAÑA ‘PASA DEL NO AL ON’ PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

Fundación ONCE e Inserta Empleo, su entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, han lanzado este miércoles la campaña ‘Pasa del NO al ON’, una iniciativa que tiene como objetivo fomentar el empleo de las mujeres con discapacidad, un colectivo con una baja tasa de actividad y especialmente castigado por el desempleo.Las mujeres interesadas en acceder a un gran número de oportunidades de trabajo y formación sólo tienen que entrar en 'empleoparadiscapacitados.es' y registrarse. De esta forma, automáticamente quedan inscritas en la plataforma portalento.es, el portal de empleo de Fundación ONCE que permite a sus usuarios interactuar en línea directa con los expertos de la entidad para estar al día de la amplia oferta formativa y de las oportunidades de empleo.Según los promotores de la campaña, en el caso de las mujeres con discapacidad la falta de información, el desconocimiento de herramientas como portalento.es, la desmotivación e inseguridades, las cargas familiares y las propias autolimitaciones hacen que su tasa de actividad se sitúe en el 33,1%, frente al 72% de las mujeres sin discapacidad; su tasa de empleo sea del 22,8%, frente al 55,1%, y su tasa de paro del 31,1%, una cifra que en el caso de las mujeres sin discapacidad es del 23,5%.La campaña pone el foco en el problema de la desmotivación y busca activar a las mujeres con discapacidad que necesitan saber que pueden encontrar un trabajo o una formación a su medida. Para ello, utiliza distintos banners con frases negativas que reflejan prejuicios a los que se enfrentan las mujeres con discapacidad en el entorno laboral, que al pinchar el NO y pasar al ON se convierten en frases motivadoras.La difusión de la campaña durará un mes y se realizará a través de redes sociales, buscadores y medios convencionales como la radio y la prensa escrita.