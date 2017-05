DISCAPACIDAD. FUNDACIÓN ONCE PRESENTA MAÑANA EN PALMA DE MALLORCA LOS PROGRAMAS EUROPEOS PARA LA INCLUSIÓN LABORAL

Etiquetas

Fundación ONCE e Inserta Empleo, su entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, presentarán mañana, miércoles, en Palma de Mallorca el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) y el Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises), que desarrollan desde enero de 2016 dentro del nuevo periodo de programación del Fondo Social Europeo, correspondiente al septenio 2014-2020.La presentación será a las 11.00 horas en la Delegación Territorial de la ONCE en Palma de Mallorca, en un acto que contará con las intervenciones de la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Baleares, María del Carmen Soler; la directora y secretaria general de Inserta, Virginia Carcedo, y el director regional de Inserta en Baleares, Enric Tufet.