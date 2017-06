DISCAPACIDAD. LA FAPE, FUNDACIÓN ONCE Y EL CERMI TRABAJARÁN JUNTOS PARA MEJORAR LA IMAGEN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

- Gracias a un convenio de colaboración firmado por las tres entidades. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), el Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (Cermi) y Fundación ONCE suscribieron este martes un convenio de colaboración para mejorar la imagen social de las personas con discapacidad y, con ello, la calidad de vida del colectivo, integrado por cerca de cuatro millones de ciudadanos en España.En concreto, el acuerdo lo firmaron Elsa González, presidenta de la FAPE; Luis Cayo Pérez, presidente del Cermi, y Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, con el fin de aunar esfuerzos en favor de la sensibilización social y la promoción de buenas prácticas en el tratamiento de la discapacidad. Para conseguir estos objetivos, las tres entidades se comprometen a coordinar un programa de actuaciones que promueva “una imagen social favorable y respetuosa de la diversidad de la comunidad” y que mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad.Dicho programa incluirá acciones de sensibilización en favor de la discapacidad y de promoción de la accesibilidad universal y diseño para todas las personas mediante la eliminación de barreras físicas, mentales, tecnológicas, cognitivas y de la comunicación. Del mismo modo, recogerá aspectos relacionados con la formación y la promoción de la integración laboral de las personas con discapacidad a través de estudios que valoren los campos susceptibles de actuación en este ámbito, como puede ser el de la organización de prácticas profesionales para personas con discapacidad. En este sentido, los firmantes del acuerdo ponen el énfasis en la inserción laboral de los jóvenes con discapacidad y se plantean colaborar en acciones de formación y en el desarrollo de actividades que favorezcan el acceso y participación del colectivo en los programas de integración laboral con otras entidades.Asimismo, se comprometen a difundir las acciones formativas, ofertas de empleo y cualquier información de interés entre las personas con discapacidad inscritas en la bolsa de empleo de la FAPE y a poner en marcha plataformas, instrumentos y programas inclusivos conjuntos para fomentar sus posibilidades de inclusión laboral.Para acometer este objetivo de formación e inserción laboral, Fundación ONCE ofrece asesoramiento y su experiencia en el terreno de la inserción laboral de las personas con discapacidad, a través de su entidad instrumental especializada en la formación y búsqueda de empleo, Inserta Empleo. Igualmente, y en línea con la Responsabilidad Social Corporativa, Fundación ONCE y CERMI podrán prestar a FAPE asesoramiento, acciones o programas relacionados con la discapacidad, como las Compras Socialmente Responsables y la Certificación Socialmente Responsable.