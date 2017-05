DISCAPACIDAD. FUNDACIÓN ONCE Y LA UNIVERSIDAD DE JAÉN ORGANIZAN LA ‘MADRID ACCESIBILITY WEEK’

Etiquetas

- Se desarrolla hasta el viernes por la 'Accesibilidad en un mundo globalizado'. Madrid acoge estos días la IV Semana Internacional de la Accesibilidad, una iniciativa del Máster Online en Accesibilidad para Smart City, desarrollado por la Universidad de Jaén en colaboración con Fundación ONCE.Bajo el título genérico de ‘Madrid Accessibility Week' (MAW), la IV Semana Internacional de la Accesibilidad se desarrolla hasta el próximo viernes y es un periodo presencial del Máster Online en Accesibilidad para Smart City titulado ‘La ciudad global’, que en esta ocasión lleva por lema ‘Accesibilidad en un mundo globalizado’ y que pretende ofrecer al alumnado una visión general de la accesibilidad a través de trabajos prácticos.Según afirmó en el acto de apertura de la MAW-2017 Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, esta “semana intensa” supone el culmen del “mejor máster” en accesibilidad de los que existen en estos momentos, ya que trabaja por la creación de ciudades “sin exclusiones” en las que todos sus habitantes vivan en condiciones de igualdad.Por su parte, Yolanda de la Fuente, directora del máster, señaló que la finalidad de esta semana es quitar frialdad a una formación que se desarrolla vía web y que va dirigida a sectores tan diversos como el de los psicólogos, médicos, trabajadores sociales o ingenieros.En su cuarta edición, la MAW aborda, mediante conferencias, talleres, mesas de trabajo y visitas, aspectos como la importancia de la accesibilidad cognitiva o la normativa en ciudades inteligentes.Además, la Semana Internacional de la Accesibilidad aprovecha la presencia en Madrid de la Casa Inteligente, Accesible y Sostenible que Fundación ONCE ha puesto en marcha en colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad, para conocer de primera mano esta iniciativa.La Semana de la Accesibilidad del máster de la Universidad de Jaén y Fundación ONCE supone un punto de encuentro para alumnado y profesorado y en ella se dan cita profesionales, expertos y representantes de diversos ámbitos relacionados con la accesibilidad y el diseño para todos.