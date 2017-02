DISCAPACIDAD. EL PP PIDE AL GOBIERNO QUE POTENCIE EL DEPORTE ESCOLAR ENTRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a que, en colaboración con las comunidades autónomas y entes locales, adopte las medidas necesarias para potenciar la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones en el deporte de base, en especial en edad escolar.La iniciativa, que deberá ser debatida y votada en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja, indica que la inclusión social de las personas con discapacidad es un objetivo prioritario para los agentes políticos y sociales en España, por lo cual es fundamental “remover las barreras existentes” para que puedan disfrutar de una vida plena en igualdad de condiciones y en todos los ámbitos, incluido el deporte.La proposición no de ley, recogida por Servimedia, recalca que numerosos estudios reconocen que la práctica de deportiva aporta múltiples beneficios, especialmente a las personas que tienen alguna discapacidad, porque “impulsa el afán de superación, ayuda a la integración social, aumenta la autoestima y promueve la autonomía y el desarrollo personal”.Además, apunta que, según estudios del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), “la actividad más deseada por las personas con discapacidad, aparte de la laboral, es la deportiva”, pero esa voluntad “no se ve reflejada en la realidad”.A este respecto, subraya que las encuestas nacionales señalan que mientras que la mayoría de los españoles practican cada vez más deporte por el mero placer de hacerlo, no ocurre lo mismo entre las personas con discapacidad, tal y como demuestran los datos sobre licencias federativas en este sector de la población, que representan un 0,5% del total.“Todo ello nos muestra que, pese que se ha avanzado mucho, es necesario seguir adoptando medidas para que la práctica deportiva de las personas con discapacidad se consolide como una actividad no sólo de esparcimiento, sino también como un hábito saludable que contribuye a mejorar la calidad de vida desde edades tempranas”, recalca la proposición no de ley. El PP concluye que en la práctica de actividad física y deportiva en el ámbito escolar lo fundamental no es ganar, sino educar en la participación y la comprensión, promoviendo de ese modo la inclusión social de las personas con discapacidad.