DISCAPACIDAD. INSERTA, EN LA II FERIA DEL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, participa en la II Feria del Empleo y el Emprendimiento que se celebra hoy y mañana en el recinto ferial de Talavera de la Reina. Se trata de una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio e Industria de Toledo.Este encuentro, que está destinado a jóvenes de entre 16 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan y a las empresas que quieran contratarlos, tiene como objetivo promover los canales de comunicación entre ambos; dar visibilidad a los jóvenes en búsqueda activa de empleo; ofrecer en un solo espacio los recursos y las herramientas para mejorar la empleabilidad; impulsar otras alternativas de búsqueda de empleo y mostrar el emprendimiento como otra forma de trabajar.Inserta cuenta con un stand en el que técnicos expertos informarán a las personas con discapacidad que se acerquen sobre la actividad que desarrolla en toda España esta entidad de Fundación ONCE en favor del empleo y la formación de las personas con discapacidad.Su presencia en este encuentro se enmarca en en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.Durante la feria se celebrarán distintos encuentros dedicados al empleo y al emprendimiento, a las que se sumará una jornada técnica, talleres en vivo y la elaboración de un Libro Blanco sobre orientación laboral.