DISCAPACIDAD. 16 JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL INICIAN PEREGRINAJE A SANTIAGO DE COMPOSTELA

Un grupo de 16 jóvenes con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual ha puesto rumbo hoy desde Madrid a Sarria, localidad lucense desde la que iniciarán mañana la novena edición del Camino de Santiago, una iniciativa organizada por la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid).Estos jóvenes, según informó Down Madrid en una nota, realizarán su peregrinaje a Santiago de Compostela junto a seis personas de apoyo que les acompañarán durante los 113 kilómetros que separan Sarria de la capital gallega.Los jóvenes peregrinos recorrerán a pie un total de nueve etapas, pasando por Morgade, Portomarín, Ventas de Narón, Palas de Rei, Melide, Arzúa, Pedrouzo y Lavacolla, hasta alcanzar la meta en Santiago de Compostela el próximo 15 de julio. La travesía podrá seguirse diariamente a través del blog 'https://caminodownmadrid2017.wordpress.com/'.Además, una vez finalizada cada etapa se celebrará la 'Nominación a Peregrino del Día', donde los participantes y sus monitores elegirán a dos compañeros como 'Peregrinos del Día', por haberse esforzado en todo momento durante la etapa, haber ayudado y animado a los compañeros cuando lo han necesitado y haberse mostrado proactivos ante las adversidades encontradas a lo largo de la etapa. Los elegidos tendrán el honor y la responsabilidad de lucir la concha de peregrino durante la siguiente etapa.Esta iniciativa forma parte de la oferta cultural para las personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual, unificando el ocio, el deporte y la cultura, tres pilares fundamentales para el desarrollo y crecimiento personal, la mejora de la calidad de vida y la integración social de este colectivo.