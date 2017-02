DISCAPACIDAD. LA CASA INTELIGENTE Y ACCESIBLE DE FUNDACIÓN ONCE RECORRE DESDE MAÑANA OTRAS 16 CIUDADES ESPAÑOLAS

Etiquetas

- La segunda parte de este itinerario arranca este viernes en Palma de Mallorca y concluirá el 1 de julio en Vigo. La casa inteligente, accesible y sostenible puesta en marcha por Fundación ONCE recorrerá otras 16 ciudades españolas desde mañana y durante los próximos meses, para demostrar a técnicos y a la sociedad en general que la accesibilidad es positiva para todos y que, además, no está reñida con el buen gusto.Se trata de la segunda parte de un proyecto que en 2016 recorrió un total de 15 ciudades. Ahora, la vivienda, alojada en un tráiler, viajará durante los meses de febrero a junio. La ruta arrancará este viernes en Palma de Mallorca y está previsto que concluya el 1 de julio en Vigo. La vivienda, de más de 100 metros cuadrados, es una iniciativa de Fundación ONCE puesta en marcha en el marco de un convenio suscrito con el Real Patronato sobre Discapacidad, que pretende mostrar a sus visitantes las posibilidades de construcción y dotación de mobiliario en una casa inteligente, accesible y sostenible, al tiempo que ofrecer soluciones técnicas y tecnológicas a problemas de accesibilidad.Para José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, el objetivo de la iniciativa es demostrar a técnicos y ciudadanos en general que la eliminación de barreras y el diseño para todos son dos realidades posibles a las que debe tender la sociedad para contribuir a la consecución de la plena ciudadanía de todas las personas. La estancia está pensada para que la visiten profesionales del sector de la edificación, escuelas de diseño industrial, empresas relacionadas con la construcción, el urbanismo, la accesibilidad y la domótica, administraciones públicas, asociaciones de personas con discapacidad y sociedad en general. Dotada de salón, cocina/comedor, dormitorio, baño y hall de entrada, la casa se ha concebido bajo los criterios de confort, adaptación a las necesidades de sus habitantes, facilidad de uso, seguridad, sostenibilidad y, por supuesto, el de la estética.En 2016 cerca de 30.000 personas visitaron la casa a su paso por Madrid, Pamplona, Logroño, Bilbao, Santander, Gijón, A Coruña, Valladolid, Badajoz, Sevilla, Murcia, Albacete, Valencia, Zaragoza y Barcelona.En esta segunda fase del proyecto -que hará de nuevo parada en Madrid, Valencia y Barcelona- podrán verla en Palma de Mallorca, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Jerez, Cáceres, Salamanca, Toledo, Granada, Cartagena, Alicante, Lleida, San Sebastián, Oviedo, Santiago de Compostela y Vigo.