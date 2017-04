DISCAPACIDAD. LANZAROTE ACOGE UN DEBATE SOBRE DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS

Etiquetas

Representantes de Fundación ONCE, junto con Plena Inclusión (antes Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, Feaps) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), participaron en la jornada ‘Las personas con discapacidad ante los procedimientos judiciales. Los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’, que se celebró en el Colegio de Abogados de Lanzarote.Esta jornada se enmarca en el proyecto ‘Aula de Derechos Humanos’, puesta en marcha por iniciativa de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española en 2014 y que continúa desarrollándose en diferentes colegios de abogados de España.El objetivo de este proyecto es contribuir a facilitar a los abogados un mayor y más adecuado conocimiento de las particularidades legales y de atención relativas a la asistencia jurídica con perspectiva de derechos humanos a ciertos colectivos vulnerables.En la jornada se impartió un módulo formativo para abogados que contó con dos mesas. En la mesa inaugural se contó con la presencia de Carlos Enrique Viña, decano del Colegio de Abogados de Lanzarote; José Jorge Suárez Santana, formador en derechos de Plena inclusión; Adalberto de la Cruz, titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Arrecife; Francisco Javier Bencomo Bencomo, presidente de Cermi Canarias, y Manuel Mendoza, director de la Agencia de ONCE en Arrecife.En la primera participó Carolina Villa en representación de la Fundación ONCE, quien dio a conocer a los profesionales del Derecho los aspectos claves de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como instrumento jurídico directamente aplicable e invocable y la principal normativa de referencia en esta materia.La segunda mesa tuvo como objetivo que los asistentes se familiarizasen con la igualdad y la no discriminación en el trato con sus clientes con discapacidad y dotarles de conocimientos, en primera persona, sobre qué es una discapacidad intelectual y sus especialidades en el marco de todo el procedimiento judicial.