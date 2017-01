DISCAPACIDAD. FUNDACIÓN ONCE Y PLENA INCLUSIÓN MEJORARÁN JUNTAS LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Etiquetas

- Según un convenio de colaboración suscrito por las dos entidades para promover la inserción social y laboral de este colectivo. Fundación ONCE y Plena inclusión han suscrito un convenio de colaboración para mejorar la accesibilidad cognitiva a la información y el entorno de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y, con ello, su autonomía, inclusión social e inserción laboral. El acuerdo lo han firmado José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, y Enrique Galván, director de Plena inclusión, con el objetivo de favorecer la inserción de las personas con discapacidad intelectual.A juicio de Martínez Donoso, “hasta hace poco no se tenía en cuenta la accesibilidad cognitiva. Sin embargo, éste es un aspecto de la accesibilidad global muy relevante, puesto que mejora el acceso al conocimiento, no sólo a las personas con discapacidad intelectual, sino que de su implantación también se benefician otros sectores de la sociedad como inmigrantes con poco conocimiento de nuestro idioma y personas analfabetas, o con escaso nivel cultural”.Por su parte, Enrique Galván afirmó que mediante este acuerdo, “Plena inclusión pondrá en valor los avances en accesibilidad cognitiva que ya se han desarrollado gracias al esfuerzo de diferentes organizaciones” y también que espera “conseguir el reconocimiento y desarrollo legislativo de esta parte de la accesibilidad universal y un análisis de las aplicaciones en entornos con el fin de lograr apoyos reales y efectivos en la vida de las personas”. Junto a Fundación ONCE, añadió, “avanzaremos en investigación y desarrollo para dar solución a los obstáculos cognitivos y de comprensión que muchas personas se encuentran en sus entornos y protocolos para el acceso a una vida más plena”.El convenio señala que Plena inclusión y Fundación ONCE desarrollarán proyectos encaminados a promover acciones de innovación, sensibilización, divulgación, investigación y formación en materia de accesibilidad cognitiva, incluyendo la lectura fácil. En 2017, Plena inclusión celebrará un encuentro estatal que recogerá experiencias y prácticas nacionales e internacionales en accesibilidad cognitiva y llevará a cabo una investigación sobre los diferentes niveles de comprensión y acceso a la información y entornos de las personas con el fin de continuar desarrollando metodologías efectivas de accesibilidad cognitiva.