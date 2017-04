DISCAPACIDAD. LA POLICÍA NACIONAL INSTALA EN NAVARRA BUCLES MAGNÉTICOS Y EL SERVICIO SVISUAL PARA PROMOVER LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

Etiquetas

- Fruto de la colaboración entre la Dirección General de la Policía, Fundación ONCE, Real Patronato sobre Discapacidad, CNSE y Fiapas. La delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba Orduna, representantes de la ONCE y su Fundación, de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) presentaron este miércoles en la Jefatura Superior de Policía de Navarra bucles magnéticos y el servicio SVisual, destinados a promover la accesibilidad de personas con discapacidad auditiva. El objetivo de esta iniciativa es ampliar la implantación de estos sistemas en diferentes plantillas policiales para mejorar la accesibilidad de personas sordas a los servicios de atención al ciudadano. La iniciativa se ha llevado a cabo como fruto de la colaboración entre la Dirección General de la Policía, Fundación ONCE, CNSE y el Real Patronato sobre Discapacidad. SVisual es una plataforma de vídeo-interpretación que permite la comunicación a distancia y en tiempo real de las personas sordas en lengua de signos. Su tecnología está instalada en las dependencias de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) de la jefatura Superior de Policía de Navarra, en la calle General Chinchilla 3-5 de Pamplona.Además, esta oficina cuenta también con un bucle magnético que permite aislar el sonido ambiente y potenciar el del interlocutor con el propósito de facilitar la escucha a personas con discapacidad auditiva. Este servicio está también disponible en la Oficina de Documentación de la calle Pascual Madoz, número 4, de Pamplona.El acto de presentación de estos dispositivos estuvo presidido por la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, acompañada del comisario jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, Francisco Javier Abadía, y del presidente del Consejo Territorial de ONCE en Navarra, Valentín Fortún. Por parte de CNSE y Fiapas estuvieron presentes Mariluz Sanz, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Auditiva de Navarra (Eunate), y Carlos Larumbe, vicepresidente de la Asociación de Personas Sordas de Navarra (Asorna).SVISUAL, PLATAFORMA PIONERA El servicio SVisual es una plataforma de vídeo-interpretación pionera en España, que permite la comunicación a distancia y en tiempo real de las personas sordas en lengua de signos. Se ha probado en un programa piloto desde el mes de noviembre de 2015 en la Comisaría de Ávila, y ya se ha presentado en la Jefatura Superior de Policía de Cantabria. Consecuencia de la colaboración de la Dirección General de la Policía con la Fundación ONCE y la CNSE se ha puesto en marcha su implantación en el resto de dependencias de la Policía Nacional.De esta forma se hará posible en todo el territorio nacional la comunicación instantánea mediante un vídeo-intérprete de lengua de signos, utilizando un servicio gratuito, que se encontrará operativo las 24 horas y que se adapta a cualquier dispositivo. BUCLES MAGNÉTICOS Además, gracias a un convenio firmado con Fundación ONCE en el marco del acuerdo con el Real Patronato sobre Discapacidad, se han instalado en 121 comisarías de toda España un total de 247 dispositivos de bucles magnéticos con el asesoramiento de Fiapas y los servicios de ILUNION Sociosanitario, que ayudarán en la comunicación entre los agentes y las personas con discapacidad auditiva. Este mecanismo facilita la accesibilidad auditiva en el entorno, para la percepción de la información sonora de todo tipo y del lenguaje. Con este producto de apoyo a la comunicación oral, se posibilita la interacción y las relaciones interpersonales en espacios contaminados por el ruido ambiente o en aquellas situaciones en las que la distancia con el interlocutor o la presencia de varios impide o dificulta el acceso a la información. La implantación de estos sistemas se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los conceptos de “accesibilidad universal” y “diseño para todas las personas” recogidos en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.