DISCAPACIDAD. PACIENTES CON ENFERMEDAD INTESTINAL SOLICITAN AL IMSERSO FORMAR PARTE DEL BAREMO DE DISCAPACIDAD

La Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa (ACCU España) ha entregado en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) las 82.000 firmas de pacientes que solicitan el reconocimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) dentro de los baremos de valoración de la discapacidad.Según informó este viernes la ACCU, la directora general del Imserso, Carmen Balfagón, se comprometió a trabajar junto a las asociaciones de pacientes en el nuevo borrador del baremo de discapacidad, un proceso que se reabrirá a partir de septiembre. Será un trabajo participativo con todos los agentes involucrados en la valoración de la discapacidad y en el que las asociaciones de pacientes tendrán un papel clave.Además de Balfagón, al acto de entrega de firmas acudieron el presidente de ACCU España y el vicepresidente, Julio Roldán y José Ramón García, acompañados por Roberto Saldaña, director-gerente de ACCU España, y el secretario de Organización de Cocemfe, Daniel-Aníbal García Diego. ACCU España afirmó en una nota informativa que “las cifras del impacto real que la EII produce son abrumadoras, y no se corresponden con la protección jurídica que actualmente reciben los pacientes como consecuencia de un baremo desactualizado y que prima criterios subjetivos de valoración”. Por ejemplo, según el estudio Enmente, un 57% de las personas con EII consideran que su enfermedad es grave o moderada, un porcentaje que se aleja del de pacientes con una discapacidad reconocida. Según Julio Roldán, “las personas con crohn y colitis ulcerosa están pasándolo verdaderamente mal. Sufren enfermedades crónicas limitantes para diferentes ámbitos de la vida diaria y esto no siempre se registra en consulta o por los tribunales que evalúan la discapacidad”.Además, esta asociación explicó que “la incorporación de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa dentro del baremo de discapacidad supondría un gran avance en la calidad de vida de las personas que las padecen".En este sentido, Daniel-Aníbal García Diego aseguró que “las patologías que conforman la Enfermedad Inflamatoria Intestinal provocan una discapacidad orgánica que no se ve pero que limita el día a día de muchos pacientes. Desde Cocemfe reivindicamos que la Administración tenga en cuenta la realidad de las personas con discapacidad orgánica a la hora de regular el baremo para la evaluación del grado de discapacidad, y que lo consensue con las organizaciones”.