DISCAPACIDAD. 19 PERSONAS SORDOCIEGAS RECIBEN ATENCIÓN DE FOAPS EN ARAGÓN

Etiquetas

Un total de 19 personas sordociegas de Aragón reciben ayuda gracias a la Fundación ONCE de Atención a Personas con Sordoceguera (Foaps), que en 2017 cumple 10 años de trabajo en España.Según explica en un comunicado, la fundación trabaja con un usuario en Huesca, dos en Teruel y 16 en Zaragoza. Para ello cuenta con cinco mediadoras, que atienden las necesidades de apoyo de estas personas (seis adultos y 13 menores).Con motivo de este décimo aniversario, la Foaps lleva a cabo una serie de actos por toda España de la mano de la ONCE, a fin de celebrar la labor que desarrolla desde hace una década.al grito de 'Coge mi mano' (#CogeMiMano), la campaña busca dar a conocer la realidad de este colectivo y combatir el aislamiento.El recorrido comenzó el pasado 10 de febrero y llega ahora a Aragón, donde este lunes se celebró un acto en el que participaron la consejera de Derechos Sociales y Ciudadanía del Gobierno de Aragón, Mª Victoria Broto; la vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz; el delegado de la ONCE en Aragón, Ignacio Escanero; y la presidenta del Consejo Territorial, Ruth Quintana, entre otras autoridades. Además, Ascensión Cordón, persona con sordoceguera, contó en primera persona su experiencia en el día a día de la mano de su mediadora, Laura Frago.A lo largo de sus 10 años de vida, la Foaps ha promovido un total de 41.351 horas de mediación en Aragón, de las cuales 4.197 corresponden al año 2016.En todo el territorio estatal han sido 540.573 horas, de las que 83.384 tuvieron lugar en 2016.El lema elegido para esta campaña tiene que ver con las necesidades de comunicación de las personas sordociegas, que reciben principalmente la información a través de sus manos mediante diferentes sistemas.“Para que esto suceda con la naturalidad apropiada, es preciso dejar de lado los prejuicios y coger la mano de la persona con la que queremos comunicarnos o dejar que sea ella quien coloque las suyas sobre las nuestras para iniciar ese acto tan simple, pero tan importante, que es la conversación” concluye la Foaps.