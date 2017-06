DISCAPACIDAD. EL PRESIDENTE DE RTVE INFORMA AL CONGRESO SOBRE LA ACCESIBILIDAD DE SUS EMISIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, ha hecho balance sobre el esfuerzo que hace la corporación para mejorar la accesibilidad de sus emisiones para las personas con discapacidad.Sánchez ha contestado a una pregunta por escrito del diputado del PP Ramón Moreno. En la respuesta, recogida por Servimedia, el responsable de Prado del Rey afirma que RTVE “siempre se ha mostrado muy sensible a la necesidad de integración que tienen las personas con discapacidad, tanto auditiva como visual, e intenta evitar cualquier discriminación o repercusión negativa en dichas personas”.Dentro de ese esfuerzo, Sánchez dice que se subtitula prácticamente la totalidad de la programación de todas las cadenas de TVE, incluido el canal internacional.En lo que a audiodescripción se refiere, la progresión ha sido de 151 horas emitidas con audiodescripción en 2014 a 1.510 en 2015, lo que supone un mil por ciento. En los nueve primeros meses de 2016, TVE emitió 2.381 horas con audiodescripción, un 157,6% más.Estas cifras, según Sánchez, reflejan que “actualmente estamos superando lo establecido en la ley y ponen de manifiesto el interés de la corporación en acercar a este colectivo de usuarios la mayor cantidad posible de información y contenido dentro de nuestra labor de servicio público”.RTVE también presta atención al conjunto de personas sordas que tienen dificultades para leer los subtítulos y que necesitan de la lengua de signos. Para ello, TVE ofrece diariamente, desde diciembre de 2015, el 'Telediario' de las 3 de la tarde en lengua de signos. Los espectadores pueden ver el TD1 a pantalla completa y en el Canal 24 Horas el mismo informativo con lengua de signos.Sánchez dice que su compromiso con la discapacidad no solo se ve en la accesibilidad de su programación, sino también, por ejemplo, en la participación de RTVE en el cupón de la ONCE y en el apoyo al deporte paralímpico.