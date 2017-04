DISCAPACIDAD. COCEMFE PIDE LA REGULACIÓN DE LA ASISTENCIA PERSONAL PARA LPERSONAS CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

- El Cermi pide que esta asistencia sea una "apuesta del sistema". El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Anxo Queiruga, pidió este jueves la regulación de la asistencia personal que permite a personas con discapacidad tener una vida autónoma e independiente, según declaró en la I Jornada sobre Asistencia Personal, celebrada hoy en el Imserso, en Madrid.Durante la inauguración de esta jornada, el presidente de Cocemfe explicó que esta organización lleva diez años apoyando el desarrollo de la asistencia personal, ya que “es el medio más adecuado para que las personas con discapacidad física y orgánica, que necesitan apoyo para sus necesidades básicas, puedan tener una vida lo más independiente posible”.Por ello, “tenemos por delante importantes retos como establecer su regulación laboral, definir con precisión los derechos de usuario y trabajador dentro de los principios de la mínima intervención ajena, la formación mínima necesaria del asistente personal o la financiación de la prestación, tanto en cuantía como en copago”, añadió.A favor de esta regulación también se manifestó el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, quien aseguró que “la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia ha sido en estos diez años una ley pasiva y remediadora pero no activa y, además, la asistencia personal estaba mal regulada”.“Si vemos los datos del propio Imserso, esta asistencia personal es la prestación menos cuantiosa en número e, incluso, muchas comunidades autónomas tienen el triste privilegio de no tener reconocida ni una prestación de asistencia personal y, por lo tanto, vemos que no ha sido una apuesta del sistema”, concluyó.A estas declaraciones respondió el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul, quien subrayó en la inauguración de esta jornada que “las personas con discapacidad ya no quieren que se decida por ellas porque tienen derecho a elegir su vida para que sea autónoma e independiente. Por todo esto, vamos a trabajar, ya que la asistencia personal está en la agenda del Gobierno y es una prioridad”.Más de 200 personas asistieron a esta ‘I Jornada sobre Asistencia Personal: Potenciando la Autonomía y Generando Oportunidades de Empleo para las Personas con Discapacidad’, organizada por Cocemfe.