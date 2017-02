DISCAPACIDAD. LA ONCE Y LA SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA PONEN EN MARCHA EL PROGRAMA IBEROAMERICANO SOBRE DISCAPACIDAD

Etiquetas

La ONCE y la Secretaría General Iberoamericana (Segib) han suscrito este lunes un convenio para contribuir a la puesta en marcha del Programa Iberoamericano sobre Discapacidad, una iniciativa sin parangón en la región que impulsará los derechos de las personas con discapacidad y hará especial hincapié en el acceso a la educación y empleo.Con esta iniciativa, ambas entidades afianzan su colaboración con el objetivo de cumplir el compromiso surgido en la XXV Cumbre Iberoamericana de Cartagena de Indias, celebrada en octubre de 2016, de poner en marcha este programa como elemento clave de la inclusión transversal de la discapacidad en las políticas, programas y proyectos de cooperación para el desarrollo. La secretaria general de la Segib, Rebeca Grynspan, destacó que “de la ONCE hemos aprendido lo que hay que hacer y cómo se hace” y confió en “llevar esta experiencia a Iberoamérica, una tierra de valores, para poner en el centro los derechos de las personas con discapacidad y poder aterrizar estas iniciativas en acciones concretas”.Por su parte, el presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda, destacó que la organización “siempre ha tratado de compartir su suerte con los compañeros de la discapacidad en América Latina” y confió en que el convenio permita “seguir practicando la solidaridad en todo el mundo, trabajando en la mejora de las condiciones de las personas ciegas allí”.La ONCE y la Segib impulsarán acciones, en coordinación con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, para que todas las iniciativas de discapacidad en esos países estén en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.Asimismo, se promocionará la participación de estudiantes, profesores e investigadores ciegos o con deficiencia visual grave, así como con otras discapacidades, en el marco iberoamericano de movilidad académica ‘Campus Iberoamérica’, por lo que ambas partes suscribirán un acuerdo específico para la incorporación de la ONCE en la Alianza para la Movilidad Académica.La colaboración se extenderá además al ámbito de la inclusión de las personas con discapacidad en las medidas de encaminadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) en la comunidad iberoamericana.BIBLIOTECAS ‘PARA TODOS’Como viene haciendo desde el año 2012, la ONCE seguirá colaborando en la promoción de las Cumbres Iberoamericanas a través de la producción de un cupón conmemorativo de las mismas, mientras que la Segib apoyará la sensibilización hacia la singularidad del modelo ONCE a través de las visitas de embajadores de la comunidad iberoamericana a los modelos inclusivos de la organización.En el aspecto cultural, se promoverá la cooperación entre Iberbibliotecas y el proyecto de la ONCE ‘Bibliotecas para todos’, todo ello, enmarcado en el impulso a la implementación definitiva del Tratado de Marrakech, que facilita el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso en toda la Comunidad Iberoamericana.Por último, el convenio incluye la participación de personas con discapacidad y sus representantes en conferencias y reuniones iberoamericanas vinculadas con la temática, para dar cabida a sus derechos y necesidades. De esta manera, la ONCE impulsa, de la mano de la Segib, su esfuerzo en Iberoamérica, para seguir desarrollando políticas sociales dirigidas a las personas con discapacidad y fomentar el compromiso de países, gobiernos, agencias de cooperación y organizaciones multilaterales en este sentido. La ONCE desarrolla esa tarea desde hace 19 años a través de su Fundación para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina (FOAL).