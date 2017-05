DISCAPACIDAD. INSERTA EMPLEO Y TALAVERA DE LA REINA FOMENTARÁN LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

El alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos, y el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, firmaron este martes un convenio para fomentar el empleo de las personas con discapacidad en el municipio.El citado acuerdo, que también rubrica Inserta Empleo, entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, establece un marco de colaboración para mejorar la situación en el mercado laboral de las personas con discapacidad mediante el asesoramiento y la formación adecuada.Asimismo, pretende sensibilizar a los ciudadanos, a los empresarios y a las organizaciones e instituciones de Talavera de la Reina sobre la necesidad de integrar socialmente a las personas con discapacidad. Asimismo, prevé el diseño conjunto y ejecución de acciones específicas para jóvenes con discapacidad, con la finalidad de impulsar su incorporación en el mercado laboral y concienciar al tejido empresarial en la apuesta por el talento joven.Ramos agradeció a la Fundación ONCE y a Inserta Empleo su implicación para impulsar acciones que den como resultado el acceso a un empleo de personas con discapacidad y dejó claro el apoyo incondicional del Ayuntamiento para con las entidades que promueven este tipo de grandes oportunidades para la sociedad.Por su parte, Donoso afirmó que “aunque la situación del empleo en España es la que es, nosotros no cejamos en nuestro empeño de generar trabajo” y destacó que “en el ejercicio 2016 Fundación ONCE e Inserta Empleo consiguieron 7.500 empleos para personas con discapacidad”.“En Fundación ONCE somos conscientes de que tenemos que hacer cosas nuevas y salir de las grandes urbes y de las grandes empresas”, señaló Donoso, que añadió que “por eso estamos hoy firmando en Talavera, que estamos seguros, nos va a dar un impulso importante en Castilla La Mancha.Por último, aseguró que con este convenio “vamos a fomentar el emprendimiento” y para ello “primero tenemos que detectar quienes son los interesados y qué opciones hay para hacerlo”.A continuación, la directora general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, explicó que con la rúbrica de hoy “queremos aportar nuestro conocimiento al Ayuntamiento de Talavera y colaborar con el mismo facilitándole todo lo que necesite para conseguir la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad”.Este convenio se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.