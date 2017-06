DISCAPACIDAD. EL I TORNEO DE FÚTBOL 7 DEL SECTOR INMOBILIARIO RECAUDA MÁS DE 20.000 EUROS PARA DOWN MADRID

Etiquetas

Asprima y la Fundación Vía Célere han recaudado con el I Torneo Benéfico de Fútbol 7 Inclusivo para Empresas del Sector Inmobiliario a favor de la Fundación Síndrome de Down Madrid 20.594 euros que se destinarán a fomentar actividades deportivas que promuevan la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.El torneo, que contó con la colaboración de la Fundación Atlético de Madrid y Beyer Fisio, tuvo lugar el pasado fin de semana y tenía como objetivo promover la inclusión de personas con discapacidad intelectual y fomentar el trabajo en equipo entre las empresas participantes.Durante este evento deportivo los equipos contaron con un jugador con discapacidad intelectual entre los jugadores de las empresas participantes. El ganador del torneo fue el equipo de la Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid, perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), patrocinado por el Grupo Fossic.El presidente de Asprima y de la Fundación Vía Célere, Juan Antonio Gómez-Pintado, señaló que con este torneo "hemos querido transmitir a nuestras empresas los valores tan positivos que conlleva el deporte, aportando, además, nuestro granito de arena a una causa tan importante como es la inclusión de personas con discapacidad intelectual a través de Down Madrid"."Para nuestras empresas la responsabilidad social corporativa ya no es una opción, sino que debemos integrarla dentro de la estrategia de las compañías", añadió.La organización espera que esta sea el primero de los torneos benéficos que desde el sector inmobiliario se organice, permitiendo a las empresas estar más cerca de otras realidades sociales y fomentando la responsabilidad social empresarial.