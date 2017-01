DISCAPACIDAD. BQ TRABAJARÁ CON FUNDACIÓN ONCE PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE SUS DISPOSITIVOS

Etiquetas

- Gracias a un convenio de colaboración firmado por las dos entidades. El operador de Telecomunicaciones BQ trabajará con Fundación ONCE para mejorar la accesibilidad de sus terminales, gracias a un convenio de colaboración suscrito entre las dos entidades para desarrollar juntas un programa de accesibilidad universal que beneficie a las personas con discapacidad. El acuerdo lo han firmado José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, y Rodrigo del Prado González, director general adjunto de BQ, quienes coinciden en que la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad implica su participación en todos los ámbitos de la vida, algo para lo que es necesario avanzar en la accesibilidad universal de todo tipo de bienes, servicios y recursos naturales.En el marco de este convenio, las dos partes colaborarán en el desarrollo de herramientas útiles para el análisis y evaluación de la accesibilidad en las tecnologías móviles y difundirán los beneficios del diseño para todas las personas en este tipo de tecnologías.Concretamente, Fundación ONCE valorará la accesibilidad de los terminales móviles, dispositivos y aplicaciones de BQ, utilizando como base de conocimiento su Portal AMOVIL.