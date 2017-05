DISCAPACIDAD. ALUMNOS DE DOWN MADRID Y DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS DESARROLLAN APLICACIONES INFORM{AMP}Aacute;TICAS ACCESIBLES COGNITIVAMENTE

Etiquetas

Alumnos del servicio de Tecnolog{AMP}iacute;as de la Informaci{AMP}oacute;n y la Comunicaci{AMP}oacute;n (TIC) de la Fundaci{AMP}oacute;n S{AMP}iacute;ndrome de Down de Madrid (Down Madrid) han participado con los alumnos de grado de Ingenier{AMP}iacute;a del Software de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en una actividad inclusiva para aprender conjuntamente a desarrollar aplicaciones inform{AMP}aacute;ticas accesibles cognitivamente.La actividad, realizada en el campus de M{AMP}oacute;stoles de la universidad, se enmarca dentro del convenio de colaboraci{AMP}oacute;n educativa en torno a nuevas tecnolog{AMP}iacute;as firmado entre ambas instituciones en octubre de 2016.En la actividad, seg{AMP}uacute;n inform{AMP}oacute; la URJC en una nota, han participado 37 alumnos del grado de Ingenier{AMP}iacute;a del Software, profesorado de la asignatura, seis personas con discapacidad intelectual y la coordinadora de servicio de nuevas tecnolog{AMP}iacute;as de Down Madrid, Mar{AMP}iacute;a Luisa Berdud.Los alumnos de la URJC han tenido que desarrollar una aplicaci{AMP}oacute;n inform{AMP}aacute;tica sobre cultura y ocio, usando datos en abierto ({AMP}#39;open data{AMP}#39;). Este concepto persigue que determinados tipos de datos est{AMP}eacute;n disponibles de forma libre para todo el mundo. Organismos y empresas p{AMP}uacute;blicas han puesto a disposici{AMP}oacute;n de los ciudadanos estos datos, aunque en la mayor{AMP}iacute;a de los casos en formatos no comprensibles.Down Madrid ha participado en dos ocasiones para validar el desarrollo de aplicaciones usables y accesibles para personas con discapacidad intelectual.Las opiniones de las personas con discapacidad intelectual a lo largo del proceso de dise{AMP}ntilde;o de la web y su evaluaci{AMP}oacute;n han proporcionado a los futuros graduados una visi{AMP}oacute;n realista de las necesidades de las personas con discapacidad intelectual a la hora de navegar por una web.Con esta iniciativa se pretende poner en valor la importancia de la participaci{AMP}oacute;n de las personas con discapacidad intelectual en el dise{AMP}ntilde;o de las aplicaciones inform{AMP}aacute;ticas para que sean accesibles, usables e inclusivas.